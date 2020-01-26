冬季旅日新玩法！「帥氣滑雪」放鬆泡湯　熱門TOP5日本滑雪場清單大公開

▲滑雪運動是不少人冬季時最愛從事的活動。（圖／翻攝自Pixabay）

消費中心／綜合報導

台灣位處亞熱帶、熱帶，氣候炎熱，少見一片片白茫茫的雪景，其他國家冬日常見的滑雪活動在台灣相當少見，不少熱愛滑雪的人喜歡在冬天時前往日本，好好地滑個痛快、享受馳騁快感。不過日本全國滑雪場眾多，到底哪些是人人誇的好場地呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查出日本人氣的5大滑雪場，今年來不及訂機票沒關係，先收進口袋名單，等明年衝一發。

NO.5 新雪谷Annupuri滑雪場

新雪谷（二世谷）的滑雪場位在北海道西側，因為日本海的水氣常年都有豐沛的降雪量，同時又以乾爽的粉雪出名，雪道寬敞易滑，豐富多樣，不論初學者到中高階玩家，都能享受粉雪和直線長雪道帶來的樂趣。這裡泉質特優的溫泉同樣數量眾多，滑雪後在冰天雪地之中泡進熱呼呼的溫泉裡，也是來此地的體驗樂趣之一。

▲在新雪谷Annupuri滑雪場暢快滑完雪後，還可以泡泡當地的溫泉放鬆肌肉，非常愜意。（圖／翻攝自新雪谷Annupuri滑雪場官網）

NO.4 苗場王子大飯店滑雪場

苗場滑雪場擁有清爽不溼黏的雪質，場地有各種難度，還設有日本最長的「龍纜車」，連接了鄰近的神樂滑雪場，結合成「娛樂度假村Mt. Naeba」，雖然位於新潟縣，但地理位置相當方便，開車或搭乘新幹線從東京出發只需2小時半即可抵達，滑雪場設有苗場王子大飯店，滑完雪還能享用美食、逛街購物、泡溫泉放鬆等，相當適合一家大小同樂。

▲苗場滑雪場擁有清爽不溼黏的雪質，場地亦有各種難度，初學者或高級玩家都能在此同樂。（圖／翻攝自苗場王子大飯店滑雪場官網）

NO.3 輕井澤王子飯店滑雪場

位於東京近郊、只需約1小時車程的輕井澤王子飯店滑雪場，交通易達性佳，以優質的「人造雪」為主要特色，而且雪場坡度平緩，很適合初學者、中級者或是全家一起體驗滑雪，滑雪場地十分寬廣，能讓自由式滑雪者和單板滑雪板玩家盡情比拼，如果不玩滑雪的旅客，也可以搭乘吊椅纜車前往山頂，欣賞冬季輕井澤的壯麗風景。

▲來到輕井澤王子飯店滑雪場就算不滑雪，也可以搭纜車前往山頂，欣賞冬季輕井澤的壯麗風景。（圖／翻攝自輕井澤王子飯店滑雪場官網）

NO.2 藏王溫泉滑雪場

藏王擁有世界知名的白銀樹冰原景點，同時也是日本六大溫泉滑雪度假村，能飽覽難得一見的樹冰景致，還能體驗傳統日式溫泉的泡湯樂趣。滑雪場有最長達10公里的長程滑雪路線，最大坡度為38度的「橫倉之壁」等，場地遼闊變化豐富，無論是滑雪的初學者或高級者，都能在此盡情享受冬季樂趣。

▲到藏王溫泉滑雪場滑雪，有機會看到樹冰奇景。（圖／翻攝自藏王溫泉滑雪場官網）

NO.1 GALA湯澤滑雪場

滑雪場位於新潟縣，從東京坐上越新幹線最快僅需75分鐘，到站後出檢票口，不必出門就可到達滑雪中心，超級方便，由於該滑雪場是JR東日本經營，因此買JR東京廣域周遊券，還能享有多項滑雪場相關優惠。雪質為同地區最佳，而且除了提供單雙板滑雪板等常規滑雪用具之外，也提供雪盆等雪上娛樂工具，設施齊全，更設有中文、英文等服務櫃台，以及提供多種語言的滑雪課程，大幅增加外國旅客來滑雪的便利性。

▲從東京搭新幹線最快75分鐘到站後，就可到達GALA湯澤滑雪場。（圖／翻攝自GALA湯澤滑雪場官網）