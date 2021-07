接觸確診部長卻「享特權繼續工作」引怒！強生態度急轉彎：會隔離

▲英國首相強生在接觸確診者後卻「享有不隔離的特權」點燃民眾怒火。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

英國才剛上任1個月的衛生大臣賈維德(Sajid Javid)17日確診感染新冠肺炎,國民保健署(NHS)隨後將首相強生和財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)匡列為接觸者,但由於2人同為政府2大最高階官員,因此他們不必進行嚴格的居家隔離。消息傳出後引燃民眾怒火,他們認為強生和蘇納克的行為形同享有特殊待遇。

據《衛報》報導,唐寧街首相府證實,由於確診的衛生大臣賈維德曾在16日到過首相府,並與首相進行過長時間的會晤,因此NHS將首相強生和財政大臣蘇納克匡列為接觸者,不過由於強生和蘇納克皆為政府2大最高階官員,因此政府將安排他們參與一項試點研究(pilot scheme),繼續在辦公室上班,不上班時才須居家隔離。

不過,參加試點研究的2人必須每日接受檢測,如果檢測結果呈陰性且沒有任何症狀,才可以繼續在首相府工作,但只限於處理重要的政府事務。消息傳出後引燃了民眾的怒火,他們認為,政府官員可以不必自我隔離,明顯是受到了特殊待遇,紛紛表示對政府感到失望。也有網友表示,他們打算刪除手機內NHS的新冠APP以示抗議。

Whilst the test and trace pilot is fairly restrictive, allowing only essential government business, I recognise that even the sense that the rules aren’t the same for everyone is wrong.



To that end I’ll be self isolating as normal and not taking part in the pilot.