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空軍士官橫跨16歲談姐弟戀…熟女淪「人肉提款機」！為愛扛債200萬：他交新女友

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現年28歲的空軍陳姓中士（右）遭W女提告詐欺，W女（左）指控陳姓中士騙了她3年半，把她當成工具人。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

軍紀問題層出不窮，本刊最近接獲1名熟女投訴，指空軍防空暨飛彈指揮部1名陳姓中士，與她大談姐弟戀，3年多來雙方只透過LINE傳情，從未真正約會、出遊，陳卻一再以缺「生活費」「出差費」等名義借錢，總金額超過200萬元，陳原本答應每月還款，但僅還不到20萬元就避不見面。

熟女經抽絲剝繭，發現陳早已和另名年輕女子交往，雙方不但論及婚嫁，女方還疑似懷孕，熟女不甘被當「人肉提款機」，氣得找上陳的部隊和家人協商債務，卻處處碰壁，忍無可忍之下，已正式對陳提告詐欺。

「當初是他主動追求我，我看他態度誠懇才欣然接受，沒想到他不僅在感情上欺騙我，還害我負債累累，我實在嚥不下這口氣！」提到陳姓空軍中士，W小姐情緒激動，出示手機中陳的照片及2人的對話紀錄，回憶這段不堪的過往。

陳姓空軍中士遭控以戀愛之名，行詐財之實，把熟女當成人肉提款機。（圖為示意畫面）

　

姐弟相稱　變為情人

W女指控陳姓中士對她噓寒問暖的真正目的是向她騙錢。（讀者提供）

家住台南、從事銀行貸款業務的W小姐透露，6年多前某一天，她接到陳男的電話，說看到她在街頭發送的貸款傳單，因想買1輛中古車，所以想辦車貸，陳還自稱是「信用小白」，希望她協助。見有生意上門，W小姐自然答應接受陳的委託，進而與陳互相加LINE，以便後續連繫。

陳男的貸款很快就辦妥，他還趁機向W女討教各類貸款事宜，相差16歲的2人越聊越熟，逐漸變成無話不談的朋友。過程中陳屢次與W女談及自己有1位正在交往的女友，但感情不順遂，經常吵架，她費盡心思開導陳，2人後來甚至以姐弟相稱。

W女告訴本刊，她與陳男交談半年後，某天陳突然失聯，W女不以為意，繼續過生活，沒想到半年後再次接到陳傳來的訊息，內容居然是向她告白：「我跟女友分手了，半年來心裡一直想妳、喜歡妳！」W女十分驚訝，但她認為彼此年齡相差太多，也不夠了解對方，因此婉拒陳的追求。

陳男不放棄，持續對W女噓寒問暖。2016年2月6日凌晨，南部發生大地震，台南地區災情慘重，地震當下，陳特別打電話給W女關心狀況，讓她深受感動，於是答應以男女朋友的身分與陳互動。

　

允諾還錢　信用跳票

但2人正式交往後，卻僅透過LINE傳情，未曾約會、出遊，就連見面都在便利商店或軍營門口。W女曾向陳男抱怨，2人的互動模式根本不像情侶，陳則安撫她說，因自己是軍人、不自由，常常須移地訓練，請W女忍耐，還說已訂好「澎湖愛之旅」的行程，準備等休假時帶她出遊。W女不疑有他，經常不辭辛勞地送飲料、雞排到軍營，慰勞男友。

W女痛批陳姓中士（圖）揮霍無度，害她存款被榨乾。（讀者提供）

除了把W女當成「餐飲外送員」，陳男還以「家裡需要用錢」「需生活費及出差費」「繳貸款」「還同袍錢」等名義，多次向W女借款1萬至10萬元。W女雖然心軟借款，但也告訴陳，自己是受薪階級，無法提供太多金援，要求陳領到薪水之後慢慢歸還，陳也允諾還款。

離譜的是，某次陳男看到同單位的學長買了1輛全新的轎車，十分羨慕，竟與該名學長介紹的汽車業務聯繫、直接下訂，還把要還中古車車貸的定存解約，拿去支付新車頭款。W女得知後責罵陳，說他的薪水等級根本無還款能力，這樣下去只會讓自己的信用破產。

果然，陳男很快就入不敷出，又向W女求援。由於陳已經無法循正常管道向任何銀行貸款，她只好透過關係找上1名當鋪業者幫忙，用較高的利率幫陳借了1筆款項，並與業者協議每月還款1萬多元。起先陳依約照做，後來卻全數跳票，氣得業者暴跳如雷，要求W女負責，她只好硬著頭皮幫陳負擔部分的債務。

陳姓中士曾簽下多張本票，強調願意還款，最後卻食言。

　

避不見面　另結新歡

W女表示，她不斷幫陳男規劃還款計畫，甚至主動幫他還錢，但陳不僅不知節制，借款金額更累積超過200萬元。過程中陳僅還款近20萬元，導致W女的存款也被榨乾，還必須借錢過生活。因為擔心男友還不出錢，W女索性開立多張本票作為借款給陳的依據，陳也全數簽名、蓋章同意。

陳姓中士（左）其實有位論及婚嫁的女友（右），W女痛批他是劈腿的渣男。（翻攝臉書）

2人的交往關係持續3年半，去年開始陳男便以「工作很忙」「沒有放假」等理由避不見面，就連通訊軟體的訊息也未讀未回。後來W女展開肉搜，透過陳家人的臉書，發現他與其他女子的親密合照，2人還打情罵俏，對方甚至疑似懷有身孕，準備與陳步入禮堂。

這個消息對W女來說猶如晴天霹靂，她想盡辦法與陳男聯繫，要他對另結新歡一事交代清楚。不料，陳不但沒有否認，甚至還嗆她：「交女朋友不能？是很有問題？」W女要求他認錯，卻換來陳的不理不睬，對債務也持續擺爛，讓W女非常氣憤，痛批陳：「你是渣男！」

　

提告詐欺　要求道歉

W女質疑陳姓中士劈腿、變心，反遭陳譏諷：「有問題？」（讀者提供）

盛怒之下，W女向陳男任職的空軍防空暨飛彈指揮部投訴，希望部隊能夠幫忙協商，替她討回欠款，雙方還在營區內協調。起先陳的長官還算熱心，表示會要求陳清償款項，要她不用擔心，但後來卻又變卦，表示感情、借貸之事屬於私德範疇，軍方無法插手，希望W女透過法律程序，進行本票裁定、求償。

為了討回公道，W女也致電陳男的嘉義老家，向其家人講述陳始亂終棄、欠錢不還的經過。陳父得知訊息後，選擇替兒子護航，對其感情糾紛不置可否，還說家裡經濟狀況無虞，不需向任何人借貸，最後甚至嗆W女：「妳去提告，告得贏我們就還錢！」氣得她直接向法院控告陳詐欺。

本刊調查，遭投訴的陳姓中士今年28歲，從2011年開始擔任空軍志願役士兵，升任士官後，就在空軍防空暨飛彈指揮部第608群的飛彈綜合保修二廠服役，負責車輛保養工作。

W小姐控訴，陳男身為職業軍人，卻以戀愛之名，把她當成提款機、工具人，承諾不但全數跳票，甚至還劈腿，最後船過水無痕，連陳男的長官跟家人都選擇袒護他。她呼籲軍方不應該縱容，也要求陳向她道歉、歸還金錢，否則絕不撤告。

遭控詐騙的陳姓中士，目前在空軍防空暨飛彈指揮部任職。
 
空軍回應：已記申誡懲處

本刊致電空軍防空暨飛彈指揮部，該單位回覆，接獲W女投訴後，就積極協助雙方溝通，但2人在欠款總額的認知上有歧異，陳認為他已歸還約80萬元，與對方的認知有落差。至於陳在營外有不當借貸、感情糾紛一事，軍方已將他記申誡一次，以玆懲處。


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