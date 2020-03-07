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台女夾帶火鍋料「血餅」機場遭警逮捕　日本海關忍很久：她每週一次來

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▲▼日本名古屋中部國際機場，中部機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本名古屋中部國際機場。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

中央社

一名54歲台灣女性涉嫌於去年底在日本中部國際機場（愛知縣）企圖夾帶含豬血與鴨血的「血餅」食品闖日本海關被查獲。6日遭到日本警方逮捕。

日本《共同社》報導，日本愛知縣警方6日以涉嫌違反 「家畜傳染病預防法」逮捕了一名54歲的台灣女性。這名女性去年11月14日從台灣夾帶共約50公斤含有豬血與鴨血、被稱為血餅的食品，企圖在日本中部國際機場（愛知縣）闖關。

她攜帶這些食品並未取得可帶入日本時所需的出口國檢查證明文件，被機場的動物檢疫所人員查獲後報警處理。 據了解，日本警方在接獲相關案件通報時，有時會隔一陣子才偵辦案件並逮捕嫌犯。

報導說，日警透露，這名女性從2年前開始就以每週一次的頻率從台灣來到日本，因涉嫌多次攜帶違法食品，曾遭到機場的動物檢疫所人員警告。

▲▼日本名古屋中部國際機場，中部機場。（圖／記者蔡玟君攝）

日警表示，這名台灣女性供稱，非洲豬瘟並未在台灣爆發疫情，她以為這並非什麼大不了的事。 報導說，據悉血餅是火鍋的食材，日警研判這名女性是從台灣進貨，以約4倍的價格在日本販售。日警還要深入調查這名台灣女性的犯案動機和經過。

日本政府為阻止在亞洲蔓延的非洲豬瘟進入日本， 加強邊境管制，內閣會議2月25日通過「家畜傳染病預防法」修正案，大幅調高走私肉品的罰金，並且加強家畜防疫官檢查旅客行李的權限。

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