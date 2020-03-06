傳128GB內存將回歸三星新旗艦機Galaxy Note 20！　搭載microSD卡

▲傳三星將於今年推出搭載microSD卡的新旗艦機。（圖／翻攝自三星）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒SamMobile報導，三星正在開發新一代Galaxy Note（可能稱為Galaxy Note 20），將恢復有128GB內存量的基本型號，且很可能具有microSD卡插槽。

隨著Galaxy S20的推出，在相機方面的升級可能會繼續在Galaxy Note 20出現，因此這支新機會需要大量的空間儲存檔案較大的照片，以及8K錄製的影片。若Galaxy Note 20有microSD卡插槽，就能解決手機容量僅有128GB的問題。

先前的Galaxy Note 10和10+僅有最低256GB的內存量，但沒有microSD卡插槽；外媒認為，三星可能決定在未來的旗艦手機基本型號上恢復較低的內存量，改以microSD卡插槽替代。

報導指出，Galaxy Note 20系列應該會在今年8月左右宣佈。隨著發佈日期越來越近，到時候可能會傳出這支新機更多的輪廓。



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