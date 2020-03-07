「燒餅vs.口罩」2串人龍另類PK　永和哥笑：哪個厲害？在地人求低調別來

▲兩串人龍另類PK！（圖／翻攝臉書我是永和人）

網搜小組／劉維榛報導

是生命重要，還是吃美食重要呢？！一名男網友笑稱，一大早排隊買燒餅，發現對面也擠滿人潮，原來是排口罩的民眾，他趕緊拍下經典一刻，直呼「燒餅vs.口罩，哪個厲害？」引來當地網友跪求低調，「不要分享啦，這張照片會紅！」

一名男網友在臉書《我是永和人》分享一張奇觀照片，今（7）日早上飢腸轆轆，興沖沖去買中式早點吃，果然不出他所料，豆漿燒絣店早已大排長龍，不過為了口感層次豐富的燒餅，等待絕對是值得的。

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有趣的是，巷子另一頭也出現無止盡的人潮，結果是買口罩防疫的民眾，兩端正面交鋒，一邊為享口福、一邊為了保護健康，形成了另類PK奇景。原PO也笑虧，「燒餅vs.口罩，哪個厲害？」

經典照片曝光後，掀起5千多人噴笑，「人在口罩，心在燒餅」、「我差點以為是繞一圈 原來是兩邊排不一樣」、「面對疫情，燒餅比較重要」、「當然是燒餅啊！口罩有限制人數，燒餅無限啊」、「會不會排完口罩再來排燒餅？然後整個週六的大半天就這樣渡過」、「有趣的畫面、買完口罩、買燒餅、我都這樣！」、「即時補捉到這歷史性的一刻」、「排錯邊就傻眼了」、「排到燒餅有口福， 排到口罩命可延續，哈哈都赢」。

▲網友暴動！（圖／翻攝臉書我是永和人）

以網友偷偷爆料，這家30年老店位在竹林路某巷子裡，平時總是排到天荒地老，紛紛哀求拜託求低調，「喜歡這家的燒餅沙拉，可是沙拉好像都捨不得放」、「這家蠻好吃的～胡椒餅蛋+鹹豆漿就飽了」、「胡椒餅肉片蛋最好吃」、「不要分享啦，這張照片會紅，永新平常就要小等了，讓觀光客去XX豆漿，不要來這啦」、「燒餅夾蛋餅加辣椒醬厲害」、「燒餅可以用app訂，口罩只能用命去排」。

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