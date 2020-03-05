原料藥短缺「抗生素缺貨瘋傳」　陳時中：醫院還有3~6個月庫存

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，現傳出印度要停止26種原料藥出口，抗生素、化痰止咳等藥物供貨皆受影響。中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，食藥署先前有做盤點，醫院本身有3個月到半年庫存，藥廠供應商也有4個月儲備量，至於短缺原料藥，也有替代藥品，不至於構成問題。

抗生素等藥物缺藥問題傳得沸沸揚揚，食藥署日前澄清，大部份原料藥最少都有3~6個月的庫存，也未收到訂貨端無法供貨回報。不過，受到疫情影響，的確有醫院藥局出現搶貨潮，食藥署也要求藥廠進行「配給制」，以免單一訂單爆量，造成藥品供貨混亂。

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食藥署藥品組科長張連成受訪時表示，新冠肺炎疫情爆發後，的確有聽到原料藥缺貨傳言，食藥署為此在2月召集醫院、藥局、藥廠協會代表開過多次會議，呼籲大家不要搶貨，社區藥局常見的藥品，如咳嗽、化痰止咳藥等，也希望藥廠能以醫院、社區藥局7：3進行分配，若發現醫院或藥局訂單量暴增，也會請藥廠先情詢問。

張連成表示，疫情爆發至今，除了一項市佔率高的抗生素原料藥，因為受到擴廠影響供貨不穩外，其餘藥品皆未有缺貨情形，也無藥廠反應原料藥訂貨端反應「無法供貨」消息。而該項抗生素在申報食藥署同意後，已改由其他同成份原料藥替代。

張連成再次強調，依照食藥署盤點，目前尚無原料藥受到疫情影響不能出貨，但的確有價格上漲的問題，因為大陸原料藥產線暫停，仍有歐美原料藥可替，只是會比大陸來得貴，現在全球都在積極尋求解套。