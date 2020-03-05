熊貓外送員疑路口搶快撞車　頭部受傷倒地哀嚎...初判雙方未禮讓肇禍

韓姓男子2019年2月間開車載女友行經國道1號時，突然恐慌症發作而將車輛停靠路肩，下車與女友換駕時，先被謝男駕駛的車輛撞到，再遭5輛車輾過，警方獲報趕赴現場時，韓男已被撞成肉泥，死狀悽慘。家屬對謝男控告過失致死、肇事逃逸等罪，但韓男血液中被驗出有酒精及抗壓性藥物，且經查有不當進入、倒臥高速公路的情事，台中市地檢署檢察官採大法官第777號解釋文，認定韓男未遵守道路交通安全規則，無證據證明謝男有何故意或過失，5日將謝男予以不起訴處分。