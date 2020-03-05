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熊貓外送員疑路口搶快撞車　頭部受傷倒地哀嚎...初判雙方未禮讓肇禍

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▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，現場機車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，現場機車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區5日下午發生Foodpanda熊貓外送員與轎車發生擦撞車禍，因撞擊力道強勁，機車零件散落一地，詹姓外送員頭部等處受傷流血倒地哀嚎，警方據報趕抵處理，先將傷者送醫治療，另周姓汽車駕駛則無大礙，僅車身受損，2人酒測值均為0，肇事原因初步研判雙方路口處未禮讓與減速釀禍，確切責任歸屬仍待進一步調查。

▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，警方將傷者送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，警方將傷者送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據龜山警分局指出，5日下午1時許，龜山區復興三路與文化一路路口，Foodpanda詹姓外送員行經路口處時，與40歲的周姓男子轎車發生擦撞，詹當場人車倒地，頭部受創鮮血直流，機車車殼散落一地，員警據報後趕往處理，消防人員為詹姓外送員包紮傷口後送往林口長庚醫院治療，所幸並無大礙，周姓汽車駕駛則未受傷，僅車身受損。

▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，警方現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區5日下午發生熊貓外送員與轎車發生車禍，警方現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2人酒測值均為0，員警隨後調閱路口監視器與雙方行車紀錄器釐清肇事原因，但經初步研判，可能是雙方行經路口都未減速與禮讓才發生擦撞車禍，責任歸屬還必須進一步釐清。

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