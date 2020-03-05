美髮店整備中突發生瓦斯氣爆　老闆娘60%灼傷受困救出

▲桃園市蘆竹區鬧區一家美髮店5日下午發生瓦斯氣爆，消防人員搶救受困的趙姓老闆娘送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區市區一家美髮店5日下午突然發生瓦斯氣爆，「轟然」一聲巨響炸破門窗玻璃，左右鄰居出門查看趕緊報警處理，消防人員將受困的趙姓老闆娘救出送醫，雖然意識清楚但全身有多達60%的2度灼傷，被緊急送往林口長庚醫院急救，至於為何發生氣爆原因正由消防局鑑識人員調查中。

桃園市消防局指出，5日下午1時41分，位於蘆竹區忠孝西路175巷弄內一家美髮店發生瓦斯氣爆，巨大聲響炸破店內門窗玻璃，因鐵門鎖住，43歲的趙姓老闆娘受困店內，消防局第三大隊出動30名消防人員、10輛消防車與2輛救護車趕往救援。

▲桃園市消防局人員在蘆竹區鬧區一家美髮店氣爆現場，搶救受困女子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員很快就撲滅火勢，以梯子爬入店內救出受困趙姓女子，趙女因氣爆造成頭、臉與手腳多處被灼傷，經檢視全身約有60%的2度灼傷，還好趙女意識清楚，消防人員給予非吸入型面罩，並送往長庚醫院急救，將現場瓦斯緊閉與收拾殘火等，至於氣爆原因，正由消防局鑑識人員調查了解。

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