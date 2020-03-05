瘋電影／逃出天堂島　美麗的女人總是有刺

文／賴賴

瘋言瘋語：

西班牙製作美術超強，造型服裝布景陳設，室內設計空間規劃，攝影角度等等，美不暇給的一部超級美麗電影，五位不同性格女主擔當了整部故事軸心，四個小女生被囚禁在這個天堂島，名為修改不良性格缺陷，包含減肥、焦慮易怒、叛逆等，要往上流社會邁進，這些都得修正，故事結局有驚喜，整體感還不錯看，就是視覺美術電影。

儘管劇情有許多沒交代，而故事結構和元素設計都堪稱牽強，但藉由華麗的場景搭配特殊設計的服裝造型，其實不會太在意劇情走向，反而感覺像是一部豪華的劇情服裝秀，服裝有滿滿的誠意，整體視覺就是女生最愛的粉嫩花朵，還是童年木馬，滿滿的公主紗裙，美女到處飄溢，視覺饗宴。

結局有驚喜。

片 名：逃出天堂島

英文名稱：Paradise Hills

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-01-10

片 長：01時35分

導 演：愛麗絲沃汀頓(Alice Waddington)

演 員：艾瑪羅勃茲(Emma Roberts) 、 蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 傑瑞米爾文(Jeremy Irvine) 、 阿爾諾法盧瓦(Arnaud Valois)

國 家：西班牙

語 言：英語

發行公司：海樂



劇情大綱

在不久後的將來，有座建在杳無人煙島嶼的治療所，「天堂島治療所」由導師（蜜拉喬娃維琪 飾）領導，島上備有高級設施，富豪家庭將女兒送來，改造成父母心目中的完美版本；每個療程皆量身訂造，學習禮儀、美容和節食，所有外在和內在情感缺陷都在兩個月內得到解決，不成功，不收費。



不願屈服母親安排婚姻的少女-烏瑪（艾瑪羅勃茲 飾）被送到此處改造，認識了幾位好友，很快地她們就發現到，在美麗光鮮背後，是一連串恐怖陰謀…

▲女島主像是個花先子，天堂島上處處是花。

▲開場的婚禮婚紗和富麗堂皇的室內裝置，非常養眼。

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