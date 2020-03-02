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瘋電影／失控少年兵團　無政府人類猶如野獸

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文／賴賴

▲▼ 失控少年兵團。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

非常影展的文青電影，毫無商業價值，但是內含深厚，單就電影藝術的內容層次製作有極大的創意空間，不論在攝影取鏡，視覺設計陳設，從大自然嚴峻的環境，一群青少年兵團羈押了女醫師人質，無政府的狀態，青少年孩子的天真卻無情，無知的進行著上級指令，卻也沒人保護他們，他們自己就是王，非常厲害的導演手法，只不過敘事剪輯上有點混亂難懂，但也藉此呈現青少年失控的青春。

這部電影最大亮點是女醫師姣好的身材，在荒野叢林裡，和一群無文化素質野蠻的叛逆青年成對比，活下去是唯一的動力，導演以動態攝影方式，呈現不安失序無情和自私的人類動物性，放置於叢林中，人類不過是一種會使用武器的動物罷了。

有警世的寓意，但看得很辛苦。


片　　名：失控少年兵團
英文名稱：Monos
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-02-14
片　　長：01時42分
導　　演：阿雷漢卓蘭迪斯(Alejandro LANDES)
演　　員：莫伊塞斯阿里亞斯(Moises Arias) 、 茱莉安娜妮克遜(Julianne Nicholson) 、 蘇菲亞布埃納文圖拉(Sofia Buenaventura) 、 凱倫金特羅(Karen Quintero) 、 蘿拉卡斯(Laura Castrillón) 、 德比魯達(Deiby Rueda) 、 保羅庫比德斯(Paul Cubides) 、 斯內德卡斯楚(Sneider Castro)
國　　家：哥倫比亞
語　　言：英語
發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

游擊隊少年們在山區基地看守俘虜，擦槍走火演變成分崩離析的故事…

《失控少年兵團》(Monos)講述 8 個哥倫比亞游擊隊少年在山區看守一名美國俘虜，然而轟炸機的伏擊，令事件變得複雜的故事。在拉丁美洲一座與世隔絕的山丘上，駐守著八位少年兵，在這個現代文明無法涉足的蠻荒之地，他們建立起屬於自己的儀式和生活，接受軍事操練及勞動的同時，也放縱狂歡。

來自「組織」的長官傳來命令，指示他們看守美國俘虜與一頭乳牛，但不經意地一聲槍響，卻讓團體開始分崩離析。面對戰爭烈火延燒，暴力與死亡的陰影投射在他們稚嫩的心靈與軀體，他們被迫進入叢林，面對真正的恐懼……。

人類在原始自然中逐一顯現的野蠻和力量
在完全媲美好萊塢的攝影、剪接、表演水準上，卻沒落入英雄主義的窠臼

叢林大河與雲霧丘陵交織的磅礡格局，電子音樂注入迷亂奇幻，猶如《現代啟示錄》的瘋狂加上《蒼蠅王》的殘酷，讓本片成為當代少見刻劃戰爭與人性的野心之作。聚焦於戰火邊緣的人物，描繪少年少女們是如何受到恐懼與暴力的影響，開始扭曲、腐敗甚至獸化，回到弱肉強食的原始秩序。而他們坦露出來的殘酷與陰暗，令人毛骨悚然之餘，也陷入對人類本質的思考。

▲▼ 失控少年兵團。（圖／imdb）

▲青少年兵團的視覺環境設計相當用心。

▲▼ 失控少年兵團。（圖／imdb）

▲在野外叢林的少年兵團，自己管理自己沒大人。

▲▼ 失控少年兵團。（圖／imdb）

▲他們的任務便是監控人質女醫師。

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