瘋電影／我的寶貝男孩　原諒父母的不完美

文／賴賴

瘋言瘋語：

若沒有事先做功課，劇本就像是社會新聞，那就是一個可憐的家暴兒的故事，而當這個主角轉身成為我們熟識的某一個人，再去觀賞電影時，那個心疼不捨和不可思議他竟然有這樣悲慘的童年遭遇，就又完全不同的感受了，而這樣的孩子長大後，如此有成就，伴隨他的卻是過去創傷留下的傷後症候群，不論多能體諒卻也希望他正面積極的去調整。

這是西亞李畢福的童年故事，他親手寫下來的劇本，從一個漂亮童星開始養家，卻遭遇母親遺棄父親家暴等等不堪的童年，唯一希望父親多愛他一點都是奢望，他們過著社會邊緣人的生活，靠著零星童星收入維生，這是許多童星面臨的童年環境，他們被逼提前長大，卻又失去兒童應有的快樂回憶，看完真的非常心酸，也慶幸還好他成就非凡，而最近幾部電影都獲得賞識，也有不錯的成績。

到現在都需要隨身持槍並且抱槍睡覺，極度沒有安全感的西亞李畢福，希望未來能夠彌補你破碎的童年，雖說「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，從電影結尾看見父子世紀擁抱，也看見人性最美的一面：原諒父母的不完美，積累人生最大福德！很棒的故事。



片 名：我的寶貝男孩

英文名稱：Honey Boy

類 型：劇情

上映日期：2020-02-07

片 長：01時34分

導 演：艾瑪哈瑞爾(Alma Har'el)

演 員：西亞李畢福(Shia LaBeouf) 、 盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges) 、 諾亞朱佩(Noah Jupe) 、 娜塔莎李歐納(Natasha Lyonne)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業

劇情大綱

以《變形金剛》走紅全球的好萊塢男星西亞李畢福，攜手以色列新銳女導艾瑪哈瑞爾，將自身童年經歷編寫成劇本搬上銀幕；李畢福不僅親自下海出父親一角，大膽揭開鎂光燈下的心底傷痕，湛詮釋身為童星的幕後的殘酷。他也道出了自己必須在幼年成名這條令人心碎痛苦、掙扎的路上，如何與他的父親與自身心魔對抗。

▲住在對面的姊姊非常同情男主，此時竟與12歲男主發生關係。

▲西亞李畢福寫下童年的創傷，並演出傷害自己最深父親的腳色。

▲父親來自一個家暴的家庭，沒有能力給予正常的家庭環境更別說是教育。

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