　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／我的寶貝男孩　原諒父母的不完美

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼我的寶貝男孩。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

若沒有事先做功課，劇本就像是社會新聞，那就是一個可憐的家暴兒的故事，而當這個主角轉身成為我們熟識的某一個人，再去觀賞電影時，那個心疼不捨和不可思議他竟然有這樣悲慘的童年遭遇，就又完全不同的感受了，而這樣的孩子長大後，如此有成就，伴隨他的卻是過去創傷留下的傷後症候群，不論多能體諒卻也希望他正面積極的去調整。

這是西亞李畢福的童年故事，他親手寫下來的劇本，從一個漂亮童星開始養家，卻遭遇母親遺棄父親家暴等等不堪的童年，唯一希望父親多愛他一點都是奢望，他們過著社會邊緣人的生活，靠著零星童星收入維生，這是許多童星面臨的童年環境，他們被逼提前長大，卻又失去兒童應有的快樂回憶，看完真的非常心酸，也慶幸還好他成就非凡，而最近幾部電影都獲得賞識，也有不錯的成績。

到現在都需要隨身持槍並且抱槍睡覺，極度沒有安全感的西亞李畢福，希望未來能夠彌補你破碎的童年，雖說「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，從電影結尾看見父子世紀擁抱，也看見人性最美的一面：原諒父母的不完美，積累人生最大福德！很棒的故事。


片　　名：我的寶貝男孩
英文名稱：Honey Boy
類　　型：劇情
上映日期：2020-02-07
片　　長：01時34分
導　　演：艾瑪哈瑞爾(Alma Har'el)
演　　員：西亞李畢福(Shia LaBeouf) 、 盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges) 、 諾亞朱佩(Noah Jupe) 、 娜塔莎李歐納(Natasha Lyonne)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

以《變形金剛》走紅全球的好萊塢男星西亞李畢福，攜手以色列新銳女導艾瑪哈瑞爾，將自身童年經歷編寫成劇本搬上銀幕；李畢福不僅親自下海出父親一角，大膽揭開鎂光燈下的心底傷痕，湛詮釋身為童星的幕後的殘酷。他也道出了自己必須在幼年成名這條令人心碎痛苦、掙扎的路上，如何與他的父親與自身心魔對抗。

▲▼我的寶貝男孩。（圖／imdb）

▲住在對面的姊姊非常同情男主，此時竟與12歲男主發生關係。

▲▼我的寶貝男孩。（圖／imdb）

▲西亞李畢福寫下童年的創傷，並演出傷害自己最深父親的腳色。

▲▼我的寶貝男孩。（圖／imdb）

▲父親來自一個家暴的家庭，沒有能力給予正常的家庭環境更別說是教育。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期　「若造成防疫破口實非媽祖所樂見
快訊／大甲媽祖遶境「延期」！
Keanna曾「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄嗆
南韓暴增334例確診！全境累計1595人感染新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／我的寶貝男孩　原諒父母的不完美

走出情傷！不逼自己快點好　請給「離別」一些哀悼的時間

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

瘋電影／我的寶貝男孩　原諒父母的不完美

走出情傷！不逼自己快點好　請給「離別」一些哀悼的時間

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

黃偉哲發放防疫武功秘笈　打擊冠新肺炎百戰百勝

陳偉殷水手春訓首登板2局無失分　解決紅人重砲手

快訊／大甲媽祖遶境「延期」！鎮瀾宮：全力支持政府防疫

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期　「若造成防疫破口實非媽祖所樂見」

26日新增433例確診！　大陸累計78497例、2744死亡

澳幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3600元

蔡英文也是粉絲！　推特發文不捨莎拉波娃退休

台南沙洲驚見死亡鯨豚　海巡協處就地掩埋

任潘斯為指揮官！美新冠肺炎風險仍低　川普：已做好萬全準備

不斷更新／全球48國淪陷8萬人確診　南韓爆衝累計1561人確診…半個歐洲接連爆！

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

名家熱門新聞

原諒父母的不完美

小生：3招判斷男人對妳超有意思

《裸屍》真實事件改編

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

葉文忠／那對不起了，民進黨

內褲變小可愛　大B妹噴血示範

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

當大腦和邪教融合什麼也喚不回

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

相信吸引力法則　改變你的命運　

走出情傷！請給離別一些哀悼的時間

更多熱門

相關新聞

當大腦和邪教融合什麼也喚不回

當大腦和邪教融合什麼也喚不回

13歲的阿罕默德對於所信仰的伊斯蘭教非常認真，卻遇上了不良的前輩灌輸他過於激進的思想，讓阿罕默德漸漸對原本教導他教義的伊斯蘭女導師產生恨意，進而密謀殺害導師而遭到逮捕，一個人生正要起步的青少年生活從此變調。

這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

世上沒有劣苗惡人只有惡劣耕種者

世上沒有劣苗惡人只有惡劣耕種者

黑警聯合媒體抹黑好人

黑警聯合媒體抹黑好人

看完電影就想減肥了

看完電影就想減肥了

關鍵字：

瘋電影我的寶貝男孩賴賴西亞李畢福(Shia LaBeouf)盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

男躲中壢車站　闖女廁「上下狂摸」OL花容失色

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面