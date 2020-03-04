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瘋電影／猛禽小隊：小丑女大解放　和小丑分手後　

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文／賴賴

▲▼猛禽小隊：小丑女大解放。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

因為沾有小丑的光環，小丑女得以以B級片角度製作，所以可以看出不論是導演、演員，除了小丑女都是二線演員，而劇本更是可惜，為了彌補過去無法把小丑女的形塑立體，在這部片卻仍顯混亂，而在這個邪惡的都市裡，小丑女的遭遇和普通OL沒有太大不同，不同的只是妝髮和在地底黑社會打滾的環境差異。

正義性質不高，邪惡條件不豐富，小丑女除了瘋狂的表情造型和動作態度，其實不太理解這部電影真正要傳遞的價值，雖然在最後群女團結救小妹，但是動作不分操作混亂，肢體武打不到位的花拳繡腿，不論是視覺感官設計，或是布魯克林環境塗鴉的墮落感，在美術大力陳設後，更有強烈的惋惜感。

這片的評價很兩極，應該說他就是娛樂片，不要把小丑拿來相提並論，女孩子花拳繡腿在陰暗的地下組織掙扎，也挺辛苦的。個人是不推啦。


片　　名：猛禽小隊：小丑女大解放
英文名稱：Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
類　　型：動作、冒險、犯罪
上映日期：2020-02-06
片　　長：01時49分發行
導　　演：閻羽茜(Cathy Yan)
演　　員：瑪格羅比(Margot Robbie) 、 瑪麗伊莉莎白文斯蒂德(Mary Elizabeth Winstead) 、 伊旺麥奎格(Ewan McGregor) 、 克里斯梅西納(Chris Messina)
國　　家：美國
語　　言：英語
公司：華納兄弟

劇情大綱

構想來自DC同名漫畫，敘述一個不可能的組合，小丑女哈莉奎茵、黑金絲雀、女獵手與芮妮蒙托亞聯手，企圖從高譚市著名的犯罪首腦：「黑面具」手中拯救出一位名為卡珊卓拉該隱的小女孩。

《猛禽小隊：小丑女大解放》演員陣容包括瑪格羅比飾演小丑女哈利奎茵、朱妮絲莫利特飾演黑金絲雀、瑪麗伊莉莎白文斯蒂德飾演女獵手、蘿西培瑞茲飾演芮妮蒙托亞、伊旺麥奎格在片中飾演反派：「黑面具」。瑪格羅比同時擔任製片，電影由華裔女導演閻羽茜執導，克麗絲汀哈德森擔任編劇。

▲▼猛禽小隊：小丑女大解放。（圖／yahoo）

▲小丑女墮落生活不斷被追殺。

▲▼猛禽小隊：小丑女大解放。（圖／yahoo）

▲為了救一個小女孩振作。

▲▼猛禽小隊：小丑女大解放。（圖／yahoo）

▲伊旺麥奎格有幫本片增加可看度。

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