瘋電影／猛禽小隊：小丑女大解放　和小丑分手後　

文/賴賴

瘋言瘋語:

因為沾有小丑的光環,小丑女得以以B級片角度製作,所以可以看出不論是導演、演員,除了小丑女都是二線演員,而劇本更是可惜,為了彌補過去無法把小丑女的形塑立體,在這部片卻仍顯混亂,而在這個邪惡的都市裡,小丑女的遭遇和普通OL沒有太大不同,不同的只是妝髮和在地底黑社會打滾的環境差異。

正義性質不高,邪惡條件不豐富,小丑女除了瘋狂的表情造型和動作態度,其實不太理解這部電影真正要傳遞的價值,雖然在最後群女團結救小妹,但是動作不分操作混亂,肢體武打不到位的花拳繡腿,不論是視覺感官設計,或是布魯克林環境塗鴉的墮落感,在美術大力陳設後,更有強烈的惋惜感。

這片的評價很兩極,應該說他就是娛樂片,不要把小丑拿來相提並論,女孩子花拳繡腿在陰暗的地下組織掙扎,也挺辛苦的。個人是不推啦。



片 名:猛禽小隊:小丑女大解放

英文名稱:Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

類 型:動作、冒險、犯罪

上映日期:2020-02-06

片 長:01時49分發行

導 演:閻羽茜(Cathy Yan)

演 員:瑪格羅比(Margot Robbie) 、 瑪麗伊莉莎白文斯蒂德(Mary Elizabeth Winstead) 、 伊旺麥奎格(Ewan McGregor) 、 克里斯梅西納(Chris Messina)

國 家:美國

語 言:英語

公司:華納兄弟

劇情大綱

構想來自DC同名漫畫,敘述一個不可能的組合,小丑女哈莉奎茵、黑金絲雀、女獵手與芮妮蒙托亞聯手,企圖從高譚市著名的犯罪首腦:「黑面具」手中拯救出一位名為卡珊卓拉該隱的小女孩。



《猛禽小隊:小丑女大解放》演員陣容包括瑪格羅比飾演小丑女哈利奎茵、朱妮絲莫利特飾演黑金絲雀、瑪麗伊莉莎白文斯蒂德飾演女獵手、蘿西培瑞茲飾演芮妮蒙托亞、伊旺麥奎格在片中飾演反派:「黑面具」。瑪格羅比同時擔任製片,電影由華裔女導演閻羽茜執導,克麗絲汀哈德森擔任編劇。

▲小丑女墮落生活不斷被追殺。

▲為了救一個小女孩振作。

▲伊旺麥奎格有幫本片增加可看度。

