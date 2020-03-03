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瘋電影／夏日大作戰　正妹拯救世界秩序

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文／賴賴

▲▼夏日大作戰。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

十年前就看過，重看還是非常好看，不同的年紀和環境觀賞有不同的感觸，雖然是動畫電影，整體感溫暖且寓教於樂，節奏明快清晰，腳色眾多卻個個有戲，很厲害的劇本，把家族的腳色貼近現實每個家庭，而溫暖的奶奶則是一個大家長，有著傳統老人的正義感以及對社會關注的積極度，給晚輩後代立下很高的典範，正因為有這樣的長輩，這個家族凝聚力之高，電影非常好看說。

細田守已經有幾部非常出色的作品，而其中夏日大作戰最老少咸宜，雖然已網路駭客為衝突出發，早成社會環境不安，卻也因此將網路世界融合成為一體，不分國籍共同抵抗惡敵，從家庭到網路家族，這個世界不分語言膚色，正有世界一家的寓意，網路也許讓親近的家人變得疏遠，卻也讓不可能認識的地球另一端網民，變得親近，很出色的題材，不論如何，家庭是最重要的靠山，而熱心去協助社會每個角落，才是人類最基本的生命意義。

非常好看。

片　　名：夏日大作戰
英文名稱：Summer War
類　　型：劇情、動畫
上映日期：2010-06-04
片　　長：01時54分
導演：細田守(Mamoru Hosoda)
演員：神木隆之介(Ryunosuke Kamiki)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：曼迪傳播版權、威視電影發行

劇情大綱

這是一個有關虛擬網絡時代家族親情的故事。

無論是誰，無論在哪裡都能夠簡單的使用電子郵件，電子錢包，情報搜索之類的公共服務，一個與現實一樣的假想都市已經成功被建立，並且被普及到世界的各個角落。

男主角小磯健二是個性格內向的理科男生，暑假期間被自己仰慕的學姊筱原夏希邀請前往她的老家---長野縣上田市。那裡住著從室町時代開始一直存在的戰國一家---陣內家。以夏希90歲的曾祖母為首，醫生，漁民，消防員，水道管理員，電器店老板，警察，自衛隊的軍官，小學生到嬰兒，各式各樣的親戚都有。在這個熱鬧的田舍度過暑假的健二看見了陣內家的活躍與和睦。一天夜裡，健二收到了一封可疑的數學智力競賽的郵件，他禁不住好奇心，熬夜將題目寫完。但是他卻不知道這將引起一場大災難……

▲▼夏日大作戰。（圖／imdb）

▲這樣的大家族對小家庭的男主角很感動。

▲▼夏日大作戰。（圖／imdb）

▲奶奶對待爺爺的私生子，視如己出。

▲▼夏日大作戰。（圖／imdb）

▲駭客偷盜上億帳號，顛覆世界秩序使得救災困難。

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