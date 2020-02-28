瘋電影／超＂人＂氣動物園　沒有動物的動物園

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常佩服韓國編劇的創意構想，能把這麼荒唐的故事變成如此有意義的內涵，也許在喜劇結構上有些太少，但整體感還不錯，在小成本的製片中嶄露頭角，而久違了姜素拉，沒有玄彬的加持還是很漂亮，溫暖的小品。

動物要加入電影製片中，都得靠電腦特效製作，一隻動物光製作完成就超過千萬了，而這部電影很搞笑的運用動物裝扮來掩飾動物園沒動物的窘態，本以為荒誕不可能，透過畫面還真的可以維妙維肖，這對以後我們去動物園，又多了新一點的樂趣，因為會好奇這些動物是真的嗎？

動物原本就不屬於動物園，人類因為自己的私心而掠奪了牠們的自由，不但使動物失去原本在大自然生活的權利，也誤導了牠們成長生存的能力，在動物園的動物沒有飢餓的機會更不需要覓食，許多動物患了精神病，人類卻感覺那些動作很可愛，就這樣惡性循環，人類從來就沒有剝奪其他生物空間的權利，而我們還帶著孩子去享受殘忍慾望的果實，一代傳一代，現代科技如此發達，可以不必透過真實動物也能理解動物，就像我們不必去宇宙，也可以了解有其他行星存在一樣。

片 名：超＂人＂氣動物園

英文名稱：Secret Zoo

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-02-14

片 長：117分鐘

導 演：孫在坤

演 員：安宰弘 、 姜素拉 、 朴英奎 、 金盛吳 、 全汝彬

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

別害怕！毫無破綻！穿上動物裝就抬頭挺胸！



太洙（安宰洪 飾）在一家知名律師事務所擔任臨時職位，他夢想有一天能正式在此任職。太洙每天都要花費許多的時間以達成他的目標，某天一個難得的機會降臨在他眼前：重振一家即將停業的動物園。

但這動物園裡卻已經沒有任何動物了……因此太洙想到了一個妙計，他決定讓動物園的職員們一起扮成動物面對前來的遊客！這奇招讓動物園重新吸引遊客上門，並且還在網路上造成話題，這也讓太洙有機會得到律師事務所正式的職位。不過太洙卻發現，動物園將面臨前所未有的危機……究竟他該如何挽回局面呢？

▲為了救動物園中的北極熊，獸醫拚了。

▲律師來到動物園擔任臨時園長，為救動物園下海。

▲沒有動物的動物園，工作人員演動物。

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