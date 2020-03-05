想玩雷射槍大戰？　美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

▲ 美國海軍在IG貼出中國南海永興島的空拍圖，並直言，「你不會想跟我們玩雷射槍大戰的。」（圖／翻攝自instagram／usnavy）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍近日在官方IG貼出一張中國南海島嶼的照片，並寫道：「你不會想跟我們玩雷射槍大戰的。」似乎是針對先前「P-8海神式海上巡邏機在飛行途中，遭中共解放軍的海軍驅逐艦『呼和浩特號』投射軍事級雷射」一事作出回應。這篇貼文是否意味美國海軍即將祭出新的反制措施，目前仍無法得知。

▲ 美軍P-8巡邏機。（圖／美聯社）

美國海軍2月27日才發布聲明，指責解放軍驅逐艦的「雷射致盲」武器，已對機上的飛行員和機械系統構成傷害。29日又在官方IG發文提到，「你不會想跟我們玩雷射槍大戰的。解放軍近期以不安全、不專業的方式，將雷射光對準我們飛行於國際海域上空的海上巡邏機，這樣的行為已違反了2014年兩國為減少海上事故發生機率，所簽訂的《海上不預期相遇行為準據》（CUES）」

美國海軍同時也附上一張空拍圖，是中國位於南海的永興島，也是中國武裝化南海島嶼中最大的一個。圖的右下角還有一張在演唱會中使用雷射光束的照片，圖上還寫著「與此同時，在中國的南海......」等字樣，似乎暗指中國人工島嶼過去也曾對美國軍機使用過類似的雷射光干擾。

▲ 解放軍161遠海訓練編隊通過第三島鏈。（圖／翻攝自央廣海軍）。

雖然美軍方面並未就雷射事件多作說明，但外界一般認為，P-8海神式海上巡邏機屬海軍第45巡邏中隊，原駐地位於佛羅里達，當時正前往日本沖繩嘉手納空軍基地部署，卻在關島西方600多公里處，遇上中國解放軍海軍遠洋訓練隊「161編隊」052D驅逐艦「呼和浩特號」（舷號161），隨即遭驅逐艦施以雷射干擾。據了解，軍事級雷射可用來照射飛機艙，駕駛員如果被雷射照射，將會短暫失明。