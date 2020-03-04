長輩患失智症「每月照護金至少噴5萬元」！壽險業者：應定期健康檢查加上規劃保險

▲要預防長輩罹患失智症，除了定期作健康檢查之外，也要規劃好保險商品。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

台灣65歲以上的老人中，失智症人數佔7.86%，約等於每12人就有1人是失智症患者；若家裡有一名失智症患者，平均看護費用將至少花費5萬元，造成一般家庭的經濟負擔。為此，壽險業者提醒，民眾可及早為家中長輩做好預防及風險規劃，除了安排長輩定期做健康檢查之外，也可從失智險商品著手，避免造成經濟的負擔。

依衛生福利部委託台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上的老人共有343萬3517人，佔全國總人口數14.56%；其中，失智症人數為26萬9725人，佔7.86%。也就是說，65歲以上的老人中，約每12人就有1人是失智症患者。

家中長輩若不幸成為失智症患者，子女第一個要面臨的問題就是看護費用。外籍看護一個月約2萬2000元；日間養護中心一個月的費用約為2萬4000元，雙北區老人養護中心的失智照護一個月的費用約在3萬2000元至3萬6000元之間。

除了照護費用之外，日常使用的紙尿褲、營養補給品、醫療耗材及用品輔具（如鼻胃管、尿管、抽痰器材）等，平均一個月花費2萬至4萬元不等；看診治療也因階段性不同、開立不同藥物，每月費用約為5000元左右。總計種種開支，一個月將花費5萬起的照護費用，對一般家庭而言是一筆不小的負擔。

宏泰人壽表示，失智症並不是短期的病症，平均病程約在8年至10年，家中若有失智症患者，除了心理上的照護壓力之外，還有龐大的照護醫療開銷要支出，也容易因長期壓力下產生失眠、憂鬱等負面情緒。

宏泰人壽商品部協理李怡輝表示，針對中高年齡層專屬設計的健康保險，保障內容包含失智症、嚴重巴金森氏症及骨折手術，保費低廉，能減輕家屬照護的經濟與心理負擔。

以民眾為今年50歲父親投保「宏泰人壽樂齡寶終身健康保險」（DMA）10年期為例，保險金額100萬元，年繳保費僅2萬8900元。若父親不幸在第二保單年度後被確診為「特定腦神經退化性疾病」時，家人即可請領一次給付的理賠金100萬元以安頓照料父親日常生活，避免一人失智拖垮全家，同時也有助於預防長照悲劇的狀況發生。