登山客到嘉明湖炊煮　高山瓦斯爆炸「大腿噴血」布農勇士扛下山

▲ 有山友在嘉明湖使用高山瓦斯不慎爆炸，熱心山屋清潔員趙聰華協助揹下山。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

日前在嘉明湖畔有一年約60歲男性山友使用高山瓦斯因瓦斯罐，不明原因發生爆炸，傷及右大腿切割傷及燒燙傷，由明湖山屋清潔員趙聰華巡視嘉明湖步道垃圾在12.5K處發現，趙員秉持救援精神立即揹負該員至嘉明湖山屋後交由管理員謝穎泝，因山友大腿傷口未癒合無法負重下山，經趙員協助揹負登山包至2.7K，並藉車輛接駁送醫看診。

嘉明湖山屋清潔員趙聰華巡視嘉明湖步道垃圾在12.5K處發現傷者，據同團山友告知該員大量失血有暈眩狀況，趙員主動詢問是否需要協助，山友表示，頭暈目眩大腿切割傷及燒燙傷雖有簡單包紮但劇烈疼痛無法獨自行走需要協助揹負回山屋待援。趙員秉持救援精神立即揹負該員至嘉明湖山屋後交由管理員再次替該員清創包紮傷口，山友因大腿傷口未癒合無法負重下山，趙員即協助揹負登山包，再由遊樂區管理員送至向陽遊樂區，山友則藉車輛接駁至台東馬偕看診。

經了解，山屋清潔員趙聰華是退役海龍士官，本身為花蓮縣卓溪鄉布農族人，一直維持每天慢跑到嘉明湖習慣，趙員表示，揹負過程雖然辛苦，但遇到傷患需要求援自當全力以赴，「熊出沒企業」負責人邱冠中指示，山屋清潔員有義務配合管理員做山難救援(護)工作。對此其他嘉明湖山友則大讚，有你們在的嘉明湖更美麗了，感恩你們的付出、「山上有你們真的很幸福，台灣最美的風景世人心美！

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