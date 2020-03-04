口罩實名制「健保卡遭盜用」　陳時中：誤會的可能性比較高

▲口罩實名制上路後，民眾需持健保卡與身分證才能購買口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎造成口罩搶購潮，中央流行指揮中心2月推出口罩實名制，民眾需持健保卡及身分證才能購買。不過現卻傳出有民眾發現健保卡遭盜用，到藥局才發現不能領。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，冒領的情形不敢說沒有，不過以健保署的緊密度，「誤會的可能性比較高」，但還是會嚴加追查，避免有防疫漏洞。

國內醫用口罩徵用產能持續提升，本週預估產能將達到每日平均820萬片，中央流行疫情指揮中心2日宣布，3月5日起將實名制口罩「每人可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。

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在醫療院所方面，指揮官陳時中表示，除維持原本的醫療配送量之外，已於近日陸續撥補全國各醫院外科手術口罩庫存至30天安全準備量、N95口罩及防護衣至25天安全準備量；針對住院陪病者、洗腎、化放療病患等頻繁就醫需求的配送量，也已由每日13萬片加倍至26萬片，醫院收到後，最快明天可開始提供上述陪病者和病患使用。

另有媒體提問，雙重國際返台者，若無持健保卡就醫，是否會成防疫漏洞？對此，指揮中心執行官周志浩回應，移民署都有完整資料，就算以他國國籍入境，移民署也會特別詢問是否去過流行地區。另外，入境時每位台灣人都會發給健康聲明書，民眾有誠實回答的義務，如果虛報的話，可追溯法律責任。