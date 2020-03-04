快訊／Bossini創辦人34歲孫女韓國整形慶生亡　抽脂隆胸喪命丈夫提告

▲羅貝兒與老公結婚時的照片。（圖／翻攝自臉書）



記者劉亭／綜合編譯

香港一名34歲女子日前於韓國進行抽脂和隆胸整形手術後死亡，這是她的生日禮物。根據《南華早報》報導，她的真實身分是香已故紡織大亨、堡獅龍（Bossini）創辦人羅定邦的孫女羅貝兒（Bonnie Evita Law）。羅貝兒的丈夫Danny Chi今（4）日到法院提起訴訟。

報導中指出，羅貝兒約1個月前到首爾高檔江南區的一間整形診所進行手術，而這是她慶生活動的一個環節，但是她在手術中陷入昏迷，雖然被送到醫院急救，但仍不幸身亡。

羅貝兒的死亡1月底時曾被廣為報導，但當時未揭露真實身分。她是羅定邦小兒子的（Raymond Law Ka-kui）女兒，是一名房地產投資商，參與了香港一些重大發展項目。

Danny Chi與羅貝兒已婚10年，並且育有1名7歲兒子，他4日在香港法院提起訴訟，對the Ollim Plastic Surgery 皮膚科診所、兩名醫生以及一名護士提告，指稱他們涉嫌過失殺人和偽造術前文件，並造成財務損失，包含羅的年收入，以及岳父的三分之一遺產。

「什麼都無法把我老婆帶回來了！」Danny Chi指出，這結果是診所的疏忽、貪婪和無能所造成，「她的死是很不幸的，不必要、而且違法的」。這對其他人是一個上升的警訊，不希望再看見其他人發生同樣的事。

首爾警方已經對此案進行了刑事調查，但診所的網站顯示目前仍在營運中，並且手術主刀醫生金成日，仍然可以接受續約看診。雖然試圖聯絡診所講中文的業務、以及首爾警察，但並沒有得到回應。

Danny Chi也透露，他的岳父收到了金成日的微信訊息，懇求原諒。而根據訴訟書內容，羅貝兒在認識了整型診所的業務員Shim Bok-hwa後，打算慶祝自己35歲生日，之後應邀飛到韓國。

在1月21日的手術中，由號稱有10年經驗的金成日主刀，並由外科醫生Jung Tae-gwang和護士Park Mi-soo協助。羅貝兒在進行上臂和上骨盆的抽脂手術，準備做自體隆胸手術時出現併發症。

羅貝兒出現劇烈疼痛並「在手術過程中不斷抽搐和移動」時，金成日指示麻醉師，注射了兩次包含氯胺酮（俗稱K他命）、咪達唑侖（速眠安）等鎮靜劑，之後她的血氧飽和度下降到將近80％，臉變得蒼白，嘴唇變藍。

救護車抵達時，羅貝兒的口鼻流血，一小時後在韓國天主教大學恩平聖瑪麗醫院被宣布死亡。之後羅的屍體在2月13日於韓國火化，由於新冠病毒暴發，沒有在香港舉行葬禮，但家人們在她生日那天於網上舉辦了線上追悼會。