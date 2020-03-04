飄出「陣陣腐臭味」！華南海鮮市場3天大消毒…一家四口竟還住裡面

▲華南海鮮市場進行新一輪消殺。（圖／翻攝《封面新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，武漢市華南海鮮市場曾被認為是疫情爆發的源頭。3月3日，該海鮮市場在休市2個月後，開始大規模消殺工作，預計3天內消毒完畢並清空存物。有消殺工作人員表示，市場緊急封閉後，囤積的貨物飄出陣陣腐臭氣味。此外，市場關閉後，竟有一家四口「還住在裡面」。

綜合陸媒報導，3月3日下午，包括武漢警方、疾控、市場管理、清潔消殺、建築施工在內的大批工作人員出現在華南海鮮市場。據現場工作人員表示，作為此次新冠肺炎疫情疑似發生地的華南海鮮市場將進行新一輪的封閉消殺、清理工作，消殺完成後，商鋪內的囤積貨物將予以清理。

一位進行消殺作業的女性工作人員也表示，消殺完畢後，將會有工作人員進入市場內進行清潔、整理工作，市場內原有囤積貨物將被清理搬出。

▲一家四口住在華南海鮮市場內。（圖／翻攝自紅星新聞）

此外，有記者竟在現場發現，包括一位老人和小孩在內的一家四口正在將整理好的物品從市場往外搬運。其中一位戴眼鏡的男士透露，他們被要求「到旅館去住」。至於他們是否是市場內的商戶，為何滯留市場內，其中一位年長男子拒絕回答。

在市場東區，在掛有「華南集團」招牌的大樓下，上述一家四口被安排進入一輛黑色SUV。負責安置工作的一位男性工作人員說，他們住在華南海鮮市場內，「是工作人員，將被送住旅館。」該工作人員稱市場關閉後，只有「他們還在裡面」。

武漢強達生物技術有限公司一位工作人員表示，他們六七個工作人員3日2點多到達華南海鮮市場和疾控中心一起參與消毒，「內外所有的商鋪和通道進行了一次全面消毒。」針對網傳華南海鮮市場要被拆除，該工作人員否認，「今天來的很多工作人員是搭通道，方便以後進行工作。」