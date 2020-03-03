國際金融組織表態阻止疫情影響經濟！　歐洲央行、IMF、世銀都宣示採取必要行動

▲歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎疫情持續延燒，也波及到金融經濟，各國紛紛表態採取必要措施，國際金融組織當然也不例外。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，正在密切關注疫情爆發，準備在必要時採取行動。

拉加德在聲明中表示：「歐洲央行正在密切監視疫情發展及對經濟、通貨膨脹和貨幣政策的影響，我們隨時準備採取必要和有針對性的措施，以應對潛在風險。」

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此外，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）也發聯合聲明表示，雙方隨時準備幫助其成員國應對新冠病毒帶來的經濟挑戰，並將盡最大可能使用其可用的工具，包括緊急融資、政策建議和技術援助等等，且特別關注衛生系統最薄弱、人民最脆弱的貧窮國家。

上個月在二十國集團（G20）財長和央行行長會議期間，IMF總裁奧爾吉耶娃（Kristalina Georgieva）表示，IMF將2020年全球經濟增長預期從今年1月份預測的3.3%下調至3.2%。

另外，美聯聯準會主席鮑爾、日本央行行長黑田東彥也都表示，正密切監視疫情，並將酌情採取行動以支持經濟，努力確保金融市場穩定。市場預期，美國聯準會極可能採取降息動作。