居家檢疫者「機場返家」搭大眾運輸　3月11日起最高罰100萬

▲交通部司長葉協隆發言。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診者來到41人，雄獅到以色列旅遊團，因同班機上有確診旅客，全團11人一落地就遭遣返。交通部航政司司長葉協隆今（3）日出席中央流行疫情指揮中心記者會，公佈符合居家檢疫者的機場防疫新措施，考量可及性及便利性，將以機場排班計程車及租賃車提供居家檢疫者點對點交通服務，訂於3月4日起開始實施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，該旅行團11人都是確診者接觸者，依規定需居家隔離14天，落地後指揮中心會做登機檢疫，昨日初步檢疫出爐，1名女團員因有「呼吸道症狀」後送就醫，另10名無症狀已發給居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送旅客回家。

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交通部表示目前自中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利及伊朗等地區入境旅客，需居家檢疫14天，為利居家檢疫者下機後能及時返家，規劃以親友接送為優先，未能由親友接送者，將以排班計程車及租賃車，提供居家檢疫點對點服務，各航空站已規劃入境旅客動線、乘車程序。

葉協隆提到，中短途旅客以排班計程車服務，旅客仍以計程車跳錶方式付費；長途旅客以桃園機場為主，將由機場公司已包月方式租賃小客車提供服務，並由旅客以高鐵票價2倍費用付費，不足1千元以1千元計算。

至於台東及離島地區旅客則以搭乘國內海運航班為限，須搭乘機場排班計程車至松山、台中、高雄機場、基隆港或高雄港，轉搭國內海空運航線至台東或離島地區，再搭計程車或由親友接送回家。

葉協隆表示，該措施將於3月4日起實施，為期1周宣導期後，如果3月11日以後違反規定，仍搭乘大眾運輸者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，處以新台幣10萬至100萬罰鍰。