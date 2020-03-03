聶永真叫外送「空包胡椒粉5連開」！頂呱呱小編「7字」神回被讚爆：服你了

▲聶永真叫頂呱呱外送連開5包胡椒都是空包彈。（圖／翻攝聶永真臉書，下同）



記者蕭筠／綜合報導

這機率真的有夠低！台灣知名設計師聶永真昨（2）深夜在臉書發文，透露自己叫了外送，孰料一連開了5包胡椒全是空包彈，直到第6包才終於出現些微粉末，讓他無奈笑說：「要好好珍惜地球的胡椒資源。」貼文一出意外釣出頂呱呱小編神回，讓不少網友直呼「哈哈哈哈小編好有梗」、「頂呱呱得分」、「我服你」，掀起超高討論。

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▲聶永真發文釣出頂呱呱小編回覆。（圖／翻攝聶永真臉書）



聶永真昨深夜發文透露，自己叫了頂呱呱外送，結果連續開了5包胡椒粉全是空包彈，直到第6包才出現些微粉末，讓他感動直呼：「這個故事告訴我們要好好珍惜地球的胡椒資源。」貼文一出先是引發不小討論，約莫過了3小時更釣出頂呱呱小編逗趣回覆，「嗨，真，今晚得知您意外獲得4包Paper及1包Pepper，呱編覺得驚訝，與隔壁棚愛演的胡椒計算一番，此機率約莫跟鴕鳥蛋打開來是鱷魚的機率相同，非常稀少，跟日本製的壓縮機一樣。」

頂呱呱小編也表示為表歉意，將會提供一番心意寄送至辦公室，聶永真一看則無奈回應：「不用啦，就喜歡這種獵奇ㄎㄎ，但是那麼晚了你為什麼還不睡，你比我好笑我壓力好大。」該互動曝光立刻掀起廣大迴響，不少網友留言讚爆「以幽默化解危機，這公關手段高！！！！！老闆要給加薪了！！！（幫頂呱呱小編敲碗）」、「呱編得分」、「看到4包paper和1包pepper笑了XD」，也有人笑說「真～我想你將收到一箱胡椒」，討論度破表。