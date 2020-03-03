黑龍江重症佔42%超越湖北　浙江增7例義大利輸入個案

▲浙江青田縣新增7名確診病患，均為義大利入境的輸入案例。（示意圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸衛健委今（3日）最新數據顯示，全國新增肺炎確診人數為125人，除湖北外僅11人確診，其中，浙江的青田縣便出現7例。值得注意的是，青田縣的7名確診病患，均為義大利入境的輸入案例。此外，黑龍江的重症病例49例，佔確診人數的42％，超越疫情最為艱困的湖北，引起外界關注。

▲義大利新冠肺炎疫情持續擴大。（圖／路透）

據了解，浙江青田新增的7名確診案例與首例境外輸入病例為密切接觸者，在義大利貝加莫同一家餐廳工作，8人一直生活在義大利，無湖北武漢接觸史。

《新京報》報導，武漢疫情快速上升態勢得到一定控制，但與省內及其他地區之間的差距仍不容小覷。截至3月1日24時，全國32652例現存確診病例中，7110例屬於重症或危重症病例，佔比接近22%，略高於前一個週末（20%）同期水平。

▲黑龍江重症病例達42%，佔比超越湖北。（圖／路透）

湖北現有重症比例為22.5%，是湖北以外地區（11.3%）的近2倍；武漢現有重症的比例目前為24%，是湖北其他地區（13.9%）的1.7倍。值得注意的是，現有重症佔比最高的地區不是湖北，而是黑龍江。黑龍江截至3月1日止，現有確診病例117例，重症病例49例，佔比已接近42%。

此外，大陸新冠肺炎病死率自2月14日起，已連續17日上升，截至3月1日24時，這一數字已升至3.64%；目前，湖北地區的病死率為4.18%，是湖北之外地區（0.84%）的5倍，差距較前一個週期略收窄，至於湖北以外累計確診超200例的地區中，僅黑龍江病死率（2.7%）超過2%。