寵妻男急享用老婆愛心晚餐　20周年結婚禮物掉人行道！警利眼尋回

▲黃姓男子遺失的手機是老婆送的結婚紀念禮物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民二分局員警日前執行勤務時，在路口發現一支手機掉在人行道上，為防止有心人士撿走，員警先將手機取回代為保管，所幸透過通訊錄順利聯絡到黃姓失主的妻子，黃姓男子到派出所後，表示這支手機是妻子送的20周年結婚禮物，還好有員警的利眼，才能協助找回珍貴的紀念禮物。

三民第二分局陽明派出所副所長簡奇彬、警員陳竣毅、蔣典呈於日前17時執行巡邏勤務，於轄區義華、陽明路口處理事故時，發現一支手機掉落在人行道上，警方先將手機取回暫時代為保管，並透過手機內的通訊錄聯絡到黃姓失主的妻子，得知黃姓男子回家後發現手機不見，正著急地尋找中。

黃姓男子表示，因傍晚急著回家與妻子享用晚餐，手機放在口袋，一時疏忽就掉落在路上，回家後發現手機遺失，正著急的尋找，聽到警方來電通知十分雀躍，對於警方主動為民服務深表讚許及感謝。

黃姓男子還開玩笑的表示：「如果沒找到就不敢回家了」，遺失的手機是妻子送的20周年結婚紀念禮物，對他來說十分珍貴，慶幸有細心的警察經過，並即時發現手機躺在地上，才沒有被有心人士盯上而取走。

警方呼籲，平時使用交通運輸工具時，重要物品要隨身保管、多加留意，隨時要檢查確認，以免因一時疏忽而造成損失，更壞了好心情。

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