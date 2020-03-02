　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寵妻男急享用老婆愛心晚餐　20周年結婚禮物掉人行道！警利眼尋回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲黃姓男子遺失的手機是老婆送的結婚紀念禮物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃姓男子遺失的手機是老婆送的結婚紀念禮物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民二分局員警日前執行勤務時，在路口發現一支手機掉在人行道上，為防止有心人士撿走，員警先將手機取回代為保管，所幸透過通訊錄順利聯絡到黃姓失主的妻子，黃姓男子到派出所後，表示這支手機是妻子送的20周年結婚禮物，還好有員警的利眼，才能協助找回珍貴的紀念禮物。

三民第二分局陽明派出所副所長簡奇彬、警員陳竣毅、蔣典呈於日前17時執行巡邏勤務，於轄區義華、陽明路口處理事故時，發現一支手機掉落在人行道上，警方先將手機取回暫時代為保管，並透過手機內的通訊錄聯絡到黃姓失主的妻子，得知黃姓男子回家後發現手機不見，正著急地尋找中。

黃姓男子表示，因傍晚急著回家與妻子享用晚餐，手機放在口袋，一時疏忽就掉落在路上，回家後發現手機遺失，正著急的尋找，聽到警方來電通知十分雀躍，對於警方主動為民服務深表讚許及感謝。

黃姓男子還開玩笑的表示：「如果沒找到就不敢回家了」，遺失的手機是妻子送的20周年結婚紀念禮物，對他來說十分珍貴，慶幸有細心的警察經過，並即時發現手機躺在地上，才沒有被有心人士盯上而取走。

警方呼籲，平時使用交通運輸工具時，重要物品要隨身保管、多加留意，隨時要檢查確認，以免因一時疏忽而造成損失，更壞了好心情。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

顧客信用卡沒刷到！菜鳥店員含淚求助…警1天找到　他樂喊：免賠錢了

見萌犬秒圈粉！櫻花妹遠洋帶罐罐求見面　警急找牠：今天加菜

醉男路邊咆哮嚇壞人！見警吐心酸　2警勸振作一路伴他回家

ET快訊
第41例為20多歲女行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」
法國2位市長確診新冠肺炎　暫停競選活動送醫治療
網紅從韓國回台沒隔離！秒參加YouTuber走鐘獎　沒戴口罩
案34退休婦與案24北部女「住同醫院」
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

3辣妹「藏美容會館」等翻牌！每節50分鐘1700元　他領進包廂一次抽900

臉書PO「中國警察押疫區學生來台南」　台南白目男拒到案嗆：來抓我啊！　

土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭　業者無照！開罰最高600萬

他挺館長IG留言怒嗆李婉鈺「306678」！男網友：只是說氣話…判罰8千確定

百歲人瑞發抖抽搐！70歲女兒路邊求救　清水警鳴笛開道10分鐘抵醫院

高雄婦領497萬「幫還房貸」　女兒：早還完了！警及時阻詐

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

3辣妹「藏美容會館」等翻牌！每節50分鐘1700元　他領進包廂一次抽900

臉書PO「中國警察押疫區學生來台南」　台南白目男拒到案嗆：來抓我啊！　

土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭　業者無照！開罰最高600萬

他挺館長IG留言怒嗆李婉鈺「306678」！男網友：只是說氣話…判罰8千確定

百歲人瑞發抖抽搐！70歲女兒路邊求救　清水警鳴笛開道10分鐘抵醫院

高雄婦領497萬「幫還房貸」　女兒：早還完了！警及時阻詐

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

奴才PO文抱怨媽「打兒子卻護狗」　網聽巴哥犬名全歪樓：好有畫面

富岡交通船碼頭「大洋88」進駐施工　民眾與釣客禁入工區

日本國內8成新冠感染者未傳染他人　厚勞省：室內空氣流通會改善

新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

《女鬼橋》全台周末票房冠軍！上映4天「已有觀眾2刷」：隱藏謎底解開了

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

清晨5點變成貓！紅衣家犬穩坐圍牆「面掛微笑」　她開門看傻眼

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

無業大叔「552部羞片」全上傳論壇

台南將軍槍擊命案再添1亡魂　郭女凌晨不治

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

新冠肺炎害載嘸人　2運將互K爆血

搭高鐵下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際

送臨終患者回家　救護車駕駛車禍被判刑

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

缺錢買毒搶刮刮樂！

更多熱門

相關新聞

預防院內群聚！高醫啟動監控設備

預防院內群聚！高醫啟動監控設備

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，國內出現第一起醫院群聚感染事件，為了預防群聚意外再發生，高醫大附設醫院即時啟動「非接觸式監控設備」，減少醫護人員與病患之間直接接觸，以及開設返國關懷門診，提供三級旅遊警示地區返國人士於戶外就診、領藥。

高效率同事不會有的「小習慣」

高效率同事不會有的「小習慣」

輕熟女皮膚爬滿黑斑　竟是DNA缺陷！

輕熟女皮膚爬滿黑斑　竟是DNA缺陷！

慣竊台中火車站偷手機　高齡身分輕判3月

慣竊台中火車站偷手機　高齡身分輕判3月

「原味絲襪」藏洋蔥！23歲女挨罵走百公里翹家3天

「原味絲襪」藏洋蔥！23歲女挨罵走百公里翹家3天

關鍵字：

高雄市三民二分局陽明派出所手機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面