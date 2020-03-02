短暫停工換來好空氣！　美國宇航局監測「二氧化氮急降」

▲大陸華南一處發電廠。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發一個多月以來，美國宇航局衛星監測到大陸污染明顯出現變化，大空二氧化氮減少非常多，這種變化也顯示，疫情爆發後，大陸短暫停工、經濟放緩，連帶出現短暫的好空氣。

▲對抗疫情，大陸採取推遲復工和隔離措施，各地二氧化氮明顯減少。（圖／翻攝 茶馬星球視野）

二氧化氮是機動車、發電廠和工業工廠排放的有毒空氣污染氣體。根據大陸媒體報導，美國宇航局和歐洲航天局污染監測衛星共同監測，，2020年1月1日至20日(檢疫隔離前)和2月10日至25日，大陸空污染出現極大變化，這些資料是由美國宇航局的Aura衛星上的臭氧監測儀器(OMI)以及歐空局哨兵-5號衛星上的對流層監測等儀器收集。

左邊圖片是1月1日至20日北京和和武漢附近地區的二氧化氮濃度很高，1月23日，大陸實行武漢大封城，交通以及當地企業全部暫停，減少疾病傳播。大約半個月後開始，右邊圖片顯示2月10日至25日同一地區，二氧化氮濃度的明顯減少非常多。

▲武漢持續封城，二氧化氮還沒有明顯反彈，等待開工後，將是空汙偵測重要指標。（圖／翻攝 茶馬星球視野）

另外一組地圖，針對武漢2020年1月1日至20日(農曆新年前)、1月28日至2月9日(春節前後)、2月10日至25日(春節後)，這三個時間段的二氧化氮值，與2019年同期兩組對照相比，數值也有非常明顯變化。根據美國宇航局的科學家表示，「二氧化氮污染的減少最初是在武漢附近出現的，但最終擴散到全國各地。」美國宇航局戈達德太空飛行中心的空氣品質研究員劉飛也表示，「這是第一次看到某一特定事件，在如此大的範圍內，(數值)發生劇烈的下降。」

目前大陸許多城市採取延遲復工和隔離措施，二氧化氮還沒有明顯反彈。依照過去經驗，劉飛說，在2008年開始的經濟衰退期間，衛星監測到幾個主要國家的二氧化氮含量也有下降，但速度緩慢。2008年奧運會期間，北京周邊的空氣污染物含量也有明顯下降，主要集中在北京周邊地區，奧運會結束後，污染水準再次上升。