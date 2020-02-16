台南市衛生所口罩開賣首日　 民眾秩序良好貼心服務頗獲好評

▲台南市37區衛生所自2月16日加入販售口罩的行列，首日序良好貼心服務頗獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

口罩販售實名制2月6日上路，為就近方便社區民眾買口罩，台南市37區衛生所自2月16日星期日起，加入販售口罩的行列，首日衛生所共賣出成人型口罩7276片，兒童型口罩834片，比率達88％，計服務4055人次，頗受民眾好評。

台南市生局指出，16日全體衛生所人員全力出動，於上午10時至12時販賣，開賣首日民眾秩序良好，這種貼心服務頗獲大家好評，直到中午12時截止，衛生所共賣出成人型口罩7276片，兒童型口罩834片，比率達88％，計服務4055人次。

雖是首日開賣，在衛生所事先規劃民眾動線下，有效疏解人潮，讓大家都能順利買到口罩，部分衛生所建議請民眾自備環保袋分裝口罩，在自我防疫之餘更能減塑愛地球。至於以後販賣時段，則由各區衛生所決定並公告時間讓民眾知悉。

市長黃偉哲市長對於衛生所人員犧牲假期，積極投入防疫工作，配合中央政策增加口罩販賣通路，以方便市民就近買的到口罩，深表感謝。衛生局陳怡局長再次呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

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