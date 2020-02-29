日本旅遊團3人有症狀！陳時中：再確診不排除「提高旅遊建議等級」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，一名北部30多歲男性日前跟團赴日後確診。中央流行疫情指揮中心表示，與該男童團的3人出現症狀，目前正在隔離中。指揮中心指揮官陳時中表示，若同團出現第二個確診案例，有可能提升旅遊建議的等級。

指揮中心今日表示，該案2月17日於富山縣高山，18日於岐阜縣，19日於富山縣並搭乘JR雷鳥特急號(金澤至大阪)，20日於大阪環球影城，21日及22日於大阪市區。目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將進行14天居家隔離並陸續安排採檢。

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陳時中表示，目前有症狀的3人已進行隔離，希望不要在國內繼續傳染，未來若同團出現第二個確診案例，確實是提升旅遊警示的參考，不排除會再提高日本的旅遊建議等級。

陳時中表示，南韓確診案例增加速度快，令人擔憂，日本則相對還好，不過鑽石公主號的旅客則是未爆彈，確實有機會提高旅遊建議等級，未來若有變異就會提高，其他國家也都密切注意中。

陳時中解釋，調查該案的社區環境、親友等，沒有發病狀況，而日本當前疫情狀況則比我國較差，時間序可以初步判定是境外感染，但當然不排除任何可能性。

指揮中心昨日指出，確診案33於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

▲案39感染關係圖。（圖／楊殿宏製）