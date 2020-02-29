戴口罩在南美館露台活春宮　「換個姿勢再來一次」女緩起訴男判拘役20天

▲台南市美術館二館館外露台，有1對男女上演「活春宮」，被台南市警方查獲送辦。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年9月29日下午，台南的香港人、民眾及公民團體發起「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引上千民眾參與，此時在活動現場旁的台南美術館2館露臺，同時上演一場男女春宮秀，被民眾拍下性愛影片與截圖PO網，涉案彭女獲緩起訴處分，周男則被法官以公然猥褻罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元，可上訴。

台南這場遊行是由台南香港關注組、台南新芽、台南社大、成大零貳社等團體共同發起，9月29日下午3時許在台南美術館二館旁（忠義路二段）集合，並繞行台文館及孔廟一圈。「台南香港關注組」希望大家929站出來，與全球民主國家一起抗極權，守護公義人權自由。

▲網友po出影照，顯示一對男女在台南美術館2館館外露台上演「活春宮」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

但臉書社群《爆料公社》9月30日晚上有網友po出影照，顯示一對男女在台南美術館2館館外露台上演「活春宮」激情影片和片，網友還寫：「大白天的這樣好嗎？」、「還換地點、換姿勢」，從影片清楚看出這對男女戴著黑色口罩，引起網友熱議，網友說：「沒想到美術館也能逛到讓人情慾高漲」、「新的裝置活藝術吧」、「沒在怕的」…。

轄區台南市警二分局警方根據相關情資，於9月30日晚上傳喚本案涉案周姓男子到案，並完成偵訊筆錄，另亦查出涉案女子彭女身分，警方將彭女傳喚到案，偵訊後依依妨害風化等罪嫌函送台南地檢署偵辦。其中彭女因初犯被檢察官處予以緩起訴處分，周男因之前有同樣犯罪紀錄，被檢方起訴向台南地院聲請簡易判決。

台南地院判決指出，周男與彭（另為起訴處分）於2019年9月29日下午1時許，在台南市台南美術館2館，明知台南市美術館二館外側樓梯及露台處為不特定人可自 由進出走動之開放區域，且時值周日中午遊客眾多之際，竟 意圖供不特定人觀覽，連續於2至3樓樓梯轉角平台水泥圍 牆、2樓露台透明玻璃圍牆、2至3樓樓梯轉角平台水泥圍 牆等3處位置，公然為裸露下體、性交之猥褻行為，經民眾 目擊發現後側錄取證向警方報案，經員警據報調閱周邊監視器循線查獲，判決周男拘役20天，可易科罰金2萬元，可上訴。



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