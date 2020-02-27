南山總座無預警退休換金管會不開罰？　保險局：一碼歸一碼

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽近期內部發出2起懲處公告，除了大股東尹衍樑對兒子、副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記大過一次外，同時也對一名高層主管記小過，不過日前已悄悄撤下，金管會保險局今（27）日表示，南山確定未來不會針對業績問題，追究2位經理人的責任，至於南山總經理請辭是否能換得金管會不處罰？保險局則說，「一碼歸一碼」。

南山人壽15日貼出一張公告指出，「本公司108、109年連續二年業績為業界排名第三。本公司尹衍樑董事要求副董長及總經理核予大過乙次，以敬效尤！」

當天也同步公告，「本公司採購暨職場規劃部艾姓副總經理因停車場管理不善，造成董事座車車頂及後方保桿損傷，本公司尹崇堯董事要求核予小過乙次，以資警剔。」消息一出，立即驚動金管會，認為此舉並不符合公司治理，再度引起各界議論。

金管會保險局官員今天表示，目前已要求南山人壽做內部檢討，未來將持續觀察改善情況，也會確實督促公司辦理後續改善措施，南山也表達「處分無效」，未來也不會針對業績問題，追究2位負責人的責任。

另一位因停車場管理不善，遭記小過的艾姓副總，保險局官員指出，這項懲處也無效，後續懲處則要視內部討論而定。

至於公司自行撤掉懲處公告，是否還有懲處依據，保險局官員說，將請公司針對董事和經理部門的權責劃分一併檢討，董事有意見應在董事會上表達，而不是到公司來指揮或裁示。

外界傳出南山總經理日前已退休請辭，就能換得金管會不處罰一事，保險局官員表示，「一碼歸一碼」，未來會觀察南山人壽的改善情況再來判斷。

此外，南山人壽董事長、總經理目前都是「代理」狀態是否會有所影響？保險局官員指出，當初董事長杜英宗停職是代理，總經理代理則要看公司未來規劃，總經理離開是出缺，要盡快責令適當人選，才是比較長遠的。