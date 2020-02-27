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嘉義縣關懷服務中心3月1日成立　翁章梁：欣見大甲媽延後繞境

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▲「防疫事大家事」 嘉縣政府成立關懷服務中心。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉縣政府成立關懷服務中心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「新冠肺炎」（COVID-19，新冠病毒）疫情持續升溫，嘉縣府為陪伴居家檢疫及隔離的民眾，讓他們安心渡過檢疫隔離14天，3月1日起成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，並設置24小時服務專線05-3621150。縣長翁章梁現場也對於近來大甲媽是否遶境新港一事做出說明。


衛生局代理局長趙紋華先介紹「居家防疫安心包」的內容物，有體溫計，口罩14個，漂白水及防疫衛教資訊等，提供居家檢疫者所需的自我管理物資。

▲「防疫事大家事」 嘉縣政府成立關懷服務中心。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨後，翁章梁親自發放「居家防疫安心包」給18個鄉鎮市公所人員代表受贈並協助配送。翁章梁強調，居家檢疫者須遵守防疫相關規定，14天千萬不能外出，若觸法將重罰。此外，也請鄉親用同理心，給予支持與關懷來共渡防疫期。


緊接著由翁章梁主動致電關懷居家檢疫的何姓民眾，除了詢問目前的狀態外，也說明「嘉義縣政府關懷服務中心」將會盡最大的鼓勵關懷，提供專業心理師通訊諮商服務。

▲「防疫事大家事」 嘉縣政府成立關懷服務中心。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁視察嘉縣政府關懷服務中心，並親自撥電話關心需隔離民眾。（圖／記者翁伊森翻攝）


「防疫事大家事」，翁章梁說，居家檢疫跟隔離都需要14天，鑒於家庭狀況的不同，政府有需要提供各方面的協助及關心。不僅是防疫上所需的物資，在隔離者心理上的緊張及困擾，也需要有專業人員給予協助。期望14天內，無論在個人的健康及生活，關懷中心都能提供適度的解決。


3月1日起，將成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務專線05-3621150，整合衛生、警政、社政及民政等各單位、心衛志工及18鄉鎮市區公所等人力，提供居家檢疫者就醫協助、急難疏困、物資提供、轉介送餐、勞資權益及心理諮商轉介等貼心服務。希望陪伴鄉親，降低檢疫隔離者內心的壓力與不安。

另外，翁章梁表示，由於此次疫情影響，縣府、新港地區都希望大甲媽遶境可以延期或停辦，但若真的要舉辦，縣府也都將與廟方、公所做出高度防疫作為，對於疫情的不可預測風險，最主要還是擔心社區感染，樂見最後活動延期。

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