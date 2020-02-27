▲醫事人員出國禁令遭批「無法源依據」，工會：補助恐成空頭支票！（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（27）日召集醫事人員團體及工會團體討論醫療人員出國禁令，台北市醫師職業工會表示，會議過程雖展現溝通誠意，卻將醫療人員於不確定風險的規章。工會另提到，台灣是法治國家，將一線醫事人員全交由醫院管制，恐讓醫院權限無限過大，恐製造更多醫療人員與醫院之間的勞資衝突，加上其他醫事人員無法源依據，補償恐成空頭支票。

台北市醫師職業工會與台大醫院企業工會下午2時30分聯合召開記者會，對醫療人員出國禁令提出抗議，職業工會秘書長廖郁雯表示，上午會議中，原本以為能有機會釐清法源依據、補助辦法細節，孰料衛福部避談法規爭議，對於補償措施也沒有交代清楚，還擴增適用對象、新增新制社工人員，讓醫事人員擔憂，這是一份充滿違法風險、錯衝醫院權利的辦法。

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醫師代表陳秉輝提到，工會是在2月24日接到消息、25日收到開會通知，過程十分倉促，雖然所有一線人員對於禁令已有心理準備，但仍希望衛福部能提出法源依據。

▲衛福部醫事司石崇良。（圖／記者林敬旻攝）

他提到，醫事司司長石崇良日前提到，「醫院因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）醫事人員出國規定」的法源依據為《醫療法》與《醫師法》，但前者只能管轄醫療機構，後者則只能管轄醫師，對於其他醫事人員的出國限制，法源依據在哪裡？

陳秉輝另外提到，台灣是法治國家，人民能否出國，都受到憲法保障，該規定將一線醫事人員出國規定，全賦予醫院處理，是否會造成醫院權力無限擴大？呼籲衛福部找到適當法源，落實依法行政，不要讓不當的管理手段，侵害醫護權利。

衛福部今天公布的醫事人員出國規定，明定實施日期從2月23日至6月30日，第六條也提到，因配合防疫需要取消出國所受的損失，將依紓困振興特別條例及相關定，予以補助或補償。

台大醫院企業工會代表、護理師吳佳玲表示，很感謝政府對補償釋出善意，但因為沒有相關依據，擔心做後變成空頭支票；郭豐慈護理師也詢問，婚假、年休是否適用紓困條例？希望因請假遭受到的損失，要有所回報。