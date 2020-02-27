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皮鞋機搖身一變「滅菌、除臭清潔台」　台科大用大氣電漿讓口罩用更久

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▲▼ 台科大運用大氣電漿讓口罩用更久 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台科大運用大氣電漿讓口罩用更久。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因新冠肺炎（COVID-19）影響，各大專院校將在3月2日之後陸續開學，台灣科技大學利用低溫常壓電漿技術搭配機械手臂與自動化設備，打造常壓電漿拋棄式口罩清潔機台，讓師生可以將口罩滅菌、消除異味，口罩可以用更久。

買不到口罩、排隊買口罩、口罩不夠怎麼辦？台科大機械系教授郭俞麟表示，用酒精會破壞口罩靜電過濾層，降低對飛沫的隔絕效果；使用電鍋蒸氣的大量水分則可能破壞口罩結構，讓口罩失去防護作用，但常壓電漿溫度低、速度快及有滅菌效果的特性，提供了一個讓口罩延長使用的替代選擇。

▲▼ 台科大運用大氣電漿讓口罩用更久 。（圖／記者崔至雲攝）

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▲台科大機械系教授郭俞麟。（圖／記者崔至雲攝）

郭俞麟說明，電漿應用於滅菌技術已發展許久，工業使用、農業民生應用、生技產業、表面改質處理都是常壓電漿的應用層面。低溫常壓電漿技術是透過電漿生成之電荷轟擊細菌細胞壁使其破裂、活性物種以化學氧化作用加速破壞細胞壁的原理，像是醫療院所的醫材滅菌、雞蛋表面滅菌都是已經被應用的成果。

郭俞麟說，原本該機台是用在鞋材產業，像是皮鞋要增加鞋底的黏濁度，可透過電漿處理，讓黏著劑產生最大的作用。但由於疫情延燒，因此台科大與大氣電將設備廠商淞耀企業、機械手臂的華律公司以及自動化設備商英特美公司共同合作，快速自行組裝共同打造了大氣電漿技術拋棄式口罩清潔台。

▲▼ 台科大運用大氣電漿讓口罩用更久 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台科大運用大氣電漿技術機。（圖／記者崔至雲攝）

台科大校長廖慶榮表示，這套利用大氣電漿技術組成的拋棄式口罩清潔機台是台科大師生平常產學合作的努力和成果，在口罩不易取得，台科大師生與廠商共同合作，不僅將平常研究與產業成果展現，更讓師生在疫情持續延燒時，不用擔心口罩不夠用。

▲▼ 台科大應用大氣電漿技術在口罩上，可消除口罩異味。 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大應用大氣電漿技術在口罩上，可消除口罩異味。（圖／台灣科技大學提供）

台科大電機系博士生陳松郁表示，碩博班的研究內容都與電漿應用相關，目前專注在運用電將進行電池表面改質研究，這次則是參與口罩的表面物理分析及滅菌研究，很開心可以將研究實際應用在生活上，尤其現在全球都在防疫，口罩需求量很大，能夠對社會做出一點貢獻很有成就感。

▲▼ 台科大應用大氣電漿技術在口罩上，可消除口罩異味。 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大與業界合作打造口罩滅菌機。（圖左三起：淞耀董事長盛信儒、台科大機械系教授郭俞麟、台科大機械系博士生陳松郁）。（圖／台灣科技大學提供）
 

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