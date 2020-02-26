遊覽車夾殺35歲媽亡！3秒奪命消防落淚…最後畫面曝：根本沒煞車

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名35歲李姓女子載著兒女去幼兒園上學時，在烏日交流道前發生連環車禍，被前後兩輛大貨車夾殺，當場慘死，好在4歲男童及2歲女童都乘坐兒童安全座椅，並無大礙，而關鍵的行車紀錄器曝光後，竟發現後方大車絲毫沒有剎車減速。

李女從25日行經中彰快速道路從彰化往台中，準備在烏日交流道北上出口離開時，後方的大貨車疑似煞車不及撞上，導致李女頭、胸、腹部重創，右小腿嚴重撕裂傷，送醫後不治身亡。

▲李女的轎車遭後方遊覽車及前方大貨車夾擊，當場被壓成鐵餅。（圖／民眾提供）



烏日消防隊表示，他們在現場搶救時，發現2名孩童只有4歲的哥哥右小腿骨折，2歲的妹妹則臉部擦撞傷，如此嚴重的車禍僅有小傷，都是李女讓孩子們乘坐安全座椅的關係，「這位媽媽在送醫時，低聲的跟她說『孩子沒事，放心』對她的盡責，給予我們的敬意！」

後方追撞的32歲鄭姓遊覽車司機表示，他當時切換車道正在看後照鏡，沒有注意到前方車輛停下，雖然有煞車但還是撞上；另外，鄭男酒測值為零，訊後被以業務過失致死罪嫌送辦。

▲▼烏日消防員忍淚跟李女告知孩子安全。（圖／烏日消防隊）



據《TVBS》報導，李女前方大貨車提供後方的行車紀錄器，影片可以發現李女的白色轎車正停在貨車後方時，遊覽車瞬間高速撞上，疑似沒有煞車的跡象。

「怎麼會這樣…」李女的婆婆抱著孫女悲痛痛哭，而李女的丈夫邊製作筆錄時邊流下眼淚，完全無法說出任何話語。

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