▲2、3天沒睡好！返台血友病童超緊張，護理師暖心安慰：有我在。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北的血友病童，24日與母親從四川搭乘長榮BR-766航班返台，經檢疫後入住醫院負壓病房隔離，稍早一採結果出爐，與母親皆為陰性。隨機護理師張莞爾透露，在雙流機場接到小朋友時，他表示自己因為緊張，已經2、3天沒睡好了，為此，她特別安慰母子，「有我在，沒關係。」事後兩人也在全程配戴N95口罩前提下，平安抵台。

張莞爾現職為呼吸治療師，她分享，自己是在早上上班時接到任務，下午2點半就搭上飛機，「非常感謝台北醫院讓我有這次機會去服務病童。」她笑道，自己年紀稍漲，有經歷過SARS，台北醫院也負責烏來檢疫所的防疫工作，基本上已十分熟悉，但為避免病毒入侵，在穿上防護衣後，她就把手機與私人物品托予航空公司，等到任務完成拿出來。

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張莞爾表示，她覺得該名血友病童就是一名普通病人，媽媽也非常客氣，不停感謝政府單位協助，她當下只鼓勵他們「放輕鬆」。另外，外傳血友病童有腳踝腫脹問題，她表示，這是疾病常見的症狀，雖然到四川時行程有一些延遲，媽媽仍希望能配合小朋友走路慢一點，後來也順利搭上飛機。

▲執行接機任務的護理師張莞爾以及醫福會執行長王必勝。（圖／記者徐斌慎攝）

而上機後又遇到另一項問題，因為基於防疫考量，指揮中心希望血友病童與母親全程配戴N95口罩，張莞爾說，媽媽一開始擔心，N95的束帶太緊，長時間勒在臉上會壓迫出血，但當她解釋需要全程配戴的原因後，母子也十分配合，而抵台後在停機坪等待過程中，她有先幫忙檢查，並未看到出血點，「小朋友的臉很粉嫩。」

中央流行疫情指揮中心今（25）日召開記者會，公布血友病童接機流程，以及人員選拔標準。醫福會執行長王必勝表示，支援人員是從26家部立醫院徵求自願者，共有數十人報名，這次是因為考量地域與職務可取代性，才會選中有呼吸治療背景的張莞爾出任務。

「醫護人員都有這樣的使命感。」張莞爾說，在武漢包機返台前，院內就有調查接機意願，她也在群組PO上了自己的護照與台胞證。對於這次被選中出任務，張莞爾覺得自己「很幸運」，就算凌晨12點多才到家，今天也調適好心情，回到醫院崗位，繼續為病患服務。