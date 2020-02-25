土地公生日千人圍桌平安宴！高雄工協市場封街：戶外活動、沒有感染問題

▲鳳山工協市場24日晚間舉辦千人餐敘。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、洪靖宜／高雄報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，高雄市政府22日公告所轄機關只要是500人以上的室內大型活動一律停辦，私人機關及民間團體則是建議實施，不過就在24日晚間，高雄鳳山區有一場千人聚餐活動，在防疫關鍵時期惹議。

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▲鳳山工協市場24日晚間舉辦千人餐敘。（圖／記者許宥孺翻攝）

24日晚間6點，鳳山共同市場（工協市場）舉辦攤商餐敘，現場席開142桌，1千多人就在市場旁的戶外停車場用餐，不過卻遭到民眾質疑，認為現在是防疫關鍵時期，千人聚餐活動似乎不恰當。

▲鳳山工協市場24日晚間舉辦千人餐敘。（圖／記者許宥孺翻攝）

鳳山共同市場自治協會理事長陳墩厚表示，24日晚間活動是每年都會舉辦的代表會員大會，加上市場內供奉土地公，每年趁著土地公誕辰，與市場內的攤商出錢一起辦壽宴，這一次的聚會是自治協會在2個多月前就決定辦理會員大會，日期、時間和行程也都一併決定好了，1個月前已經向市府報備。雖然市府禁止公家機關500人以上室內活動，但陳敦厚強調：「我們是戶外活動，不會影響到室內以及感染問題，所以才如期舉辦。」

▲民進黨高雄市議員林智鴻到場致意。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳墩厚強調，「我們在舉辦之前，總幹事有透過市場廣播器宣導，出來吃飯前要勤洗手、戴口罩」，但是他們怎麼做到，那又是另外一回事，因為我們現在老百姓自制力蠻不錯的啦。

▲鳳山工協市場24日晚間舉辦千人餐敘。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對平安宴，高市衛生局長林立人表示：「因為目前並沒有公告室外的活動，是以室內的活動，且為公部門主辦為原則，那如果是民間自己舉辦的，我們是以建議的方式，希望他們能夠比照我們的原則，去加強防疫措施，未來是不是會再去規範室外活動，我們會看疫情發展，必要的時候會去做一個律定。」

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