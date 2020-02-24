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全民防疫新冠肺炎　陳建仁：誠實是疫調成功的必要條件

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▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

鄰近台灣的日本、韓國新冠肺炎（COVID-19）確診病例不斷攀升，令許多國人感到憂心。副總統陳建仁24日在臉書發文以「健康光譜和疾病金字塔」，讓外界瞭解誠實申報「旅遊史」、「職業史」、「接觸史」和「聚集史」對全民防疫的重要性。

陳建仁指出，幾乎所有傳染病原所造成的健康危害，都會呈現明顯的個別差異性，從無症狀、微恙、輕症、重症、甚至到死亡，新冠肺炎也是一樣，感染者有明顯的健康光譜。

陳建仁說，就大多數傳染病來說，患者的疾病嚴重度分布，就像金字塔或冰山（disease pyramid/iceberg) 一樣，死亡和重症只是冰山一角！由於重症患者大多會在醫院接受積極治療，較不容易傳播病毒給他人，反而在症狀尚未嚴重到住院時，更容易傳染別人。

因此，醫師在診斷輕症和微恙患者之後，往往會要求患者回家休養，如果醫師知道患者的詳細疫區旅遊史、職業史、接觸史和聚集史 （TOCC: Traveling, Occupation, Contact, Cluster），而能進一步請求患者居家隔離檢疫，作好自主健康管理，他們就不會成為病毒的散播者。

陳建仁強調，新冠肺炎能透過微恙或輕症者傳染，是它傳染散播很快的原因。因此，密切接觸者的追蹤、檢驗和隔離，是在疫情防堵階段很重要的工作。透過浮出海面的冰山一角的重症指標病例，追蹤他們的密切接觸者，找出並隔離無症狀或輕症感染者，就可以大幅降低病毒散播的風險

陳建仁指出，「誠實是疫調成功的必要條件」，如果所有的確診病例，以及和他們密切接觸的親友同事，都能詳述自己的TOCC，全力配合找出感染者，疫情就容易有效管控。

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