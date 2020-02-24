大陸4醫生一天內走了！　死亡報導發現「肺炎確診數字對不上」

▲武漢女醫生夏思思過世。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，4名醫生在一天內相繼過世。其中武漢女醫生夏思思23日清晨過世，得年29歲。但其過世的新聞報導，與武漢衛健委公佈資料不相符，通報數字疑似造假。

根據「央視」轉發「長江日報」報導，夏思思曾在1月14日負責一位病人，後來確診為新冠肺炎，她也在19日開始出現相關症狀，2月7日病情惡化，最後於23日步行離世。

但到武漢衛健委每日所公佈的疫情通報查詢發現，公告中指出「2020年1月14日0—24時，我市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，無治癒出院病例，無新增死亡病例報告」。

湖北孝感的呼吸內科副主任醫師黃文軍日前不慎被病人傳染新冠肺炎，經過數天的救治，仍不幸身亡，讓同事、親友感到相當悲痛。。一名同事聞訊，難過地指出，黃文軍才42歲，到現在仍然不敢相信事實。

另外海南省瓊中縣陽江農場醫院杜顯聖醫生才55歲，也不幸感染新冠肺炎，經搶救無效23日去世。江蘇南通啟東市南陽鎮社區衛生服務中心病房組長朱崢嶸醫生，從除夕開始工作整整二十多天，因全身多臟器功能衰竭搶救無效離世，享年28歲，他在病中時還安慰同事「放心，一切都會好的，我很快就能回去上班的」。





▲黃文軍。（圖／翻攝微博）

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