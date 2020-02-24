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南韓29人赴以色列返國確診！接觸至少170人　不排除「旅遊期間交叉感染」

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▲南韓,仁川國際機場,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管南韓新冠肺炎（COVID-19）確診數激增，但當局稍早定調，現階段並無擴大禁止入境的計畫。圖為仁川國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據南韓衛生部門24日上午最新消息，39名韓籍公民近期結束以色列行程返國，但其中29人確認感染新冠肺炎（COVID-19）。據了解，大多數確診患者回到南韓的第2天，就前往餐廳等公共場所或是返回工作崗位，目前正在調查感染途徑，不排除患者是在南韓感染病毒後，於旅遊期間交叉感染。

韓聯社報導，該團39人本月8日至16日前往以色列，但其中18人分別在21日、22日確診感染隔離，24日則有11人中鏢，目前還有部分團員正在接受檢查。在確診的29人當中，有19人來自慶尚北道義城郡。

當地衛生官員表示，目前正在調查感染途徑，但大多數確診患者回到南韓的第2天，就回到公司上班，或是前往餐廳等公共場所，甚至參加團體活動，增加社區傳播的風險。調查顯示，至少有170人已與感染者有過接觸。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓。（圖／達志影像／美聯社）

中央防疫對策本部本部長鄭銀敬23日曾提到，以色列尚未出現社區傳播現象，且確診患者來自慶尚北道，不排除患者是在南韓感染病毒後，於旅遊期間交叉感染的可能性，具體傳染途徑現正調查當中。

當局進一步表示，除了39人的朝聖團之外，另一團13日出發赴以色列的28名成員也會在24日晚間飛抵南韓。報導指出，在今晚返抵南韓的這一團當中，有19人來自慶尚北道安東市，當地政府已安排專車，要在一行人歸國後，讓他們前往臨時處所隔離觀察。

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