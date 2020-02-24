眼鏡行老闆超高警覺　見「休市」也提早關店、戴口罩飛回溫州防疫

▲武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

51歲的王力豐（化名）是溫州瑞安人，在武漢華南海鮮市場樓上開了眼鏡行。市場上的眼鏡城往年都在1月20日左右才休市，今年卻提前了好幾天，同時也有商家疑似遭到感染的消息傳出，因此王力豐堅持戴上口罩、避免與人聚集，還及早飛回溫州，守住全家人的健康。

據《環球時報》報導，2004年時，華南眼鏡行就在海鮮市場樓上開張，在100多戶商家中，就有20多戶為溫州人。這些溫州人喜歡吃海鮮，但卻不會購買野味來享用。

王力豐表示，去年12月31日就傳出有「類似SARS的」病情，因此他立刻提高警覺，與家人都戴上口罩自保。王力豐透露，隔天有相關人員來闢謠，「不是SARS，專家說暫時沒有人傳人」，只是在元旦當天，華南海鮮市場就已休市。

眼鏡城往年多在1月20日左右才會休市，但今年卻也提前，市場管理人員在6日就通知商家，要他們在11日就先行休市。王力豐也耳聞有民眾似乎受到感染而住院，因此在10日也不再做生意，且除了送兒子去上學，他與妻子也不太出門。

▲新冠肺炎疫情持續延燒。（圖／路透社）

王力豐透露，當時在街道上與平常並無不同，武漢人似乎都還沒有特別重視這次疫情，反而是他強力要求家人一定得配戴口罩。雖然他被兒子反問為什麼要戴口罩，他還是堅持，「你別管別人了！自己戴好口罩」。

原先1月22日時，王力豐要舉辦喬遷宴，但因擔心自身健康也出狀況，因此趕緊通知親戚將取消宴席，畢竟如果太多人同時聚集，也會增加被疫情感染的機率。

王力豐一家人而後也臨時決定飛回溫州老家，他與妻子商量後，就訂了20日的航班。全家人抵達機場後，全程都戴著口罩，還有空姐見狀後表示，「你們一家防護措施做得真好，我也想戴口罩，現在上面不允許」。

王力豐表示，起初他也不知道武漢的疫情會如此嚴重，但還是謹慎的取消所有聚會、與人保持距離。直至1月23日「武漢封城」，大部分的人才開始對此次疫情提高警戒，但卻有些為時已晚，因此王力豐更慶幸說道，還好自己口罩戴得早，也幸虧自己比較敏感，就提前做準備，現在才能安心在家隔離，最後他也希望疫情能早日控制住，讓一切重回正軌。