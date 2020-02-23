他隔離太無聊「直播睡覺」爽賺34萬！　1857萬網友圍觀狂催：繼續睡

▲抖音直播主「誰家的圓三」直播睡覺竟一夕爆紅，還獲得7.6萬人民幣打賞。（圖／翻攝自微博／誰家的圓三）



實習記者陳妙津／綜合報導

因新冠肺炎蔓延（COVID-19），大陸許多城市仍處於封城或隔離狀態，多數人只能靠著上網打發時間，不過卻有名抖音直播主竟突發奇想，直播自己睡覺，沒想到竟意外吸引1857萬名網友圍觀，粉絲數從原先的3.7萬人漲到83.8萬人，甚至獲得7.6萬元人民幣的打賞禮物（約34萬元台幣）。

綜合陸媒報導，抖音直播主「誰家的圓三」（簡稱圓三）因居家隔離太無聊，10日突發奇想以手機直播自己睡覺的畫面，讓粉絲看看自己到底會不會打呼，沒想到竟一夜爆紅，醒來時發現直播間還有7000多名左右觀眾在觀看，該段影片總播放數達到50多萬次，讓他驚呆表示「居然有人會幫睡播打賞刷禮物」。

下午5點時，圓三再度打開手機直播感謝大家關注，沒想到聞風而至的大量粉絲竟紛紛要求他繼續「睡播」，否則便要取消關注他，導致直播間人數自10萬銳減至5萬。他無奈表示，「那時也只能繼續躺下直播，連起床喝水、上廁所都被粉絲罵是不負責任。我認為這並不能長久，所以不想再做睡覺直播了，這不是一種好的風氣，我更願意靠短視頻或是段子留住觀眾。」

圓三無奈表示，雖然一夕爆紅，但也收到多方帶有人身攻擊的指責，讓他感到困惑，同時也指出睡覺直播並不是自己獨創，而是恰巧運氣好才有這麼多人特地打賞，雖然走紅後，有許多公司聯繫接洽，但都被他回絕了。