WHO宣布2新冠肺炎藥物在3周後有測試結果　專家憂「千萬不要太快上市」

▲譚德塞宣布將有兩款藥物將進行測試。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，至今卻遲遲未有對症的疫苗或解藥，其中原因包括新冠病毒的變異速度相當快，因此專家每一次的開發實驗結果都未能在預料結果內。然而世界衛生組織（WHO）20日宣布，3周內將公布新冠肺炎的2項藥物臨床測試結果。

根據《CNBC》報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日在記者會上表示，2種治療愛滋病的藥物「洛匹那韋」（Lopinavir）及「利托那韋」（Ritonavir）結合、以及瑞德西韋（Remdesivir）的抗病藥物，兩者將會進行臨床試驗，並將在3州吼ˋ德。

此外，譚德塞也提到，中國新增確診數下降，這次令人振奮，但是仍不可以掉以輕心，因為中國以外的國家仍有增加的趨勢，還是需要嚴正關注。川普在2月初曾表示，美國確實在進行研發疫苗的工作，希望最快可以在兩個月內進行測試。

世界衛生組織突發事件管理人狄亞茲（Janet Diaz）表示，目前仍有一種抗瘧疾的藥物，據悉可以提供抵抗新冠病毒的功能，但目前尚未有證據證明是有效。

全球衛生專家表示，縱使全世界的人對於抵抗新冠病毒的疫苗研發寄予厚望，但千萬不要草率測試、上市，因為疫苗的研發本就是一個漫長、複雜、昂貴、攸關人命的工作。