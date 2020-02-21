川普：今年奧斯卡多爛？贏家是南韓電影？發行公司嗆：沒關係他不識字

▲《寄生上流》勇奪奧斯卡４項大獎。（圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

南韓電影《寄生上流》日前勇奪奧斯卡最佳影片、最佳國際影片、最佳原創劇本和最佳導演4項大獎，一向以「美國主義」為首的奧斯卡竟然將最佳影片首次頒發給外語片，讓許多人大感驚奇。不過美國總統川普卻對此不以為意，竟在一場集會上脫口而出表示，「今年奧斯卡多慘？贏家竟然是一部南韓電影」。

▲川普日前直嗆今年奧斯卡。（圖／路透）

根據CNN報導，川普於昨（20）日出席科羅拉多泉市（Colorado Springs）的造勢晚會，不過他在台上發表演說時，卻突然表示，「今年的奧斯卡有多慘？贏家竟然是一部南韓電影，我們跟韓國的貿易問題已經夠多了，奧斯卡竟然還把大獎頒給他們？」，更直言，「這部電影有多出色我並不知道，但我希望我們能讓《亂世佳人》（Gone with the Wind）、《日落大道》（Sunset Boulevard）那種經典電影回歸。」

▲韓國總統文在寅宴請《寄生上流》導演、演員及工作人員。（圖／路透社）

川普言論也顯示了他並未看過寄生上流，對此，CNN則表示，亂世佳人發行到現在都已經要80年了，但這恐怕是川普唯一知道的美國電影。而發行寄生上流的美國獨立片商Neon也在推特上反擊，「可以理解，畢竟他不識字」。

據悉，寄生上流的導演奉俊昊在先前美國編劇工會獎得獎的時候早已嗆過川普，他先感謝評審願意橫跨語言來了解這部作品，隨後並表示，「不過有人總是築起更高的城牆，但我們作為編劇就是喜歡打破城牆。」

▲布萊德彼特奪下首座奧斯卡也不忘調侃政治 。（圖／達志影像／美聯社）

川普也不忘記酸一下以《從前，有個好萊塢》獲得首座小金人的布萊德‧彼得（Brad Pitt）。據悉，布萊德彼得日前在發表感言時表揶揄川普彈劾的前美國國安顧問約翰（John Bolton）在參議院沒有作證機會一事，「比起約翰波頓，我發表的時間還多45秒。」對此，川普則表示，「我從來不是他的忠實粉絲，他只是一個驕傲自大的人（He's a little wise guy）」。