茗香水享譽國際！徐榛蔚邀社長潘雨晴花蓮取靈感　再創驚艶產品

▲▼P.Seven社長潘雨晴（左二）拜會花蓮縣長徐榛蔚，暢談香水推廣議題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

P.Seven 創辦人暨社長潘雨晴、執行總監張容榕20日赴花蓮縣政府拜會，由縣長徐榛蔚親自接見，雙方交流臺灣香水元素及推廣議題，徐榛蔚邀請潘社長蒞臨4月17日在台北市華山文創區開幕的「台灣文博會」，並鼓勵潘社長在家鄉花蓮舉辦香水展覽，將全力協助攜手讓世界看見花蓮的美好。

潘雨晴社長是花蓮縣富里鄉人，創辦P.Seven台灣茶香水，是享譽國際的天才氣味設計師，替星宇航空操刀專屬香氛，並推出融合茶葉台灣當地元素的代表作品「茗香水」，其氣味創作獨樹一格，具有東方茶香特有的輕靈與寫意。

徐榛蔚表示，潘雨晴社長揉合檜木、乳香、金萱茶、柑松、麝香、龍腦、廣霍香、零凌香豆等元素，首創屬於台灣的茶香水，獨樹一格的香氣在歐美及日本等地深受歡迎，也讓世界看見台灣。徐榛蔚說，花蓮物產豐美，有機農業聞名國際，包含舞鶴咖啡、蜜香紅茶、文旦柚等作物品質優良、遠近馳名，期許雨晴多到花蓮各地走走，汲取靈感及取材，打造出更多驚豔世人的臺灣香水。

潘雨晴社長在會中分享茗香水、「泛靈Animism」淡香水，其中包含許多台灣在地元素。潘社長提到，很多國外客戶喜愛具有東方茶香的香水，許多國外調香師特地將香水買回去收藏，期許之後在花蓮辦理香水展覽，將屬於台灣的香水分享給更多好朋友體驗。

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