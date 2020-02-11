只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服「全套服務」...老司機嗨翻：頭有點癢

實習記者賴韻如／綜合報導

越南有許多提供各式多樣化服務的理髮店，不僅吸引國內許多老司機前往，也成為國外觀光客必去景點。日前一間理髮廳內部照片在網路上瘋傳，只見裡面的正妹設計師清一色都臉蛋姣好、身材曼妙，讓人看了都忍不住想去「洗頭」了。

綜合外媒報導，越南粉專《Phòng trọ của những Hot girl》近日分享了當地知名理髮廳「30shine」的照片，從照片中可以看到，店裡的設計師各個身穿緊身白上衣、超短黑裙，笑容可掬地正在幫客人提供洗頭服務，臉蛋和身材都讓人看了目不轉睛。

據悉，30shine是越南河內非常知名的理髮廳，雖然只接男客戶，但開業短短4年多已經設了超過50家分店，30shine不僅提供剪髮、洗頭服務，還有各式各樣包括洗臉、音波導入、吸除粉刺、頭部按摩、刮鬍等等「全套式」服務，整套價格只需台幣200元左右，因此非常受當地人及遊客歡迎。

不少網友看完照片後紛紛直呼，「這就是為什麼我每年都要辦30shine會員的原因」、「決定以後都去這裡剪頭髮！」、「CP值非常高！」、「從來沒見過這麼漂亮又辣的設計師...」、「看完照片突然覺得頭有點癢，決定明天就要去洗頭了」、「超舒服！便宜是重點」。