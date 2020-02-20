新冠肺炎嚴重病例大人居多　醫師曝原因：維持2公尺以上距離

▲新冠肺炎持續延燒。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全球累計逾75600例確診、2122人死亡，先前有不少研究顯示新型冠狀病毒的傳染力高於SARS，但無症狀越來越多，且大部分案例較嚴重都是大人。對此，醫師姜冠宇表示，冠狀病毒與人類的肺泡親和性高，又以成人裡ACE2蛋白較多。

根據美國德州大學奧斯汀分校研究人員的最新研究，SARS與新冠病毒有同樣的宿主細胞受體，也就是血管收縮素轉化酶2（ACE2）；相較於SARS，新冠病毒與人類ACE2結合的親和性（affinity）高出10到20倍，新冠病毒更容易人傳人，與人類ACE2結合的高親和性。

醫師姜冠宇在19日播出的政論節目《新聞面對面》表示，台灣民眾目前不用過於擔心，武漢去的人數多，死亡人數也多，是因為病毒濃度較高，是疫區，台灣還不至於這樣，若有做到政府所宣導的洗手習慣，以及密集的地方像通勤時戴口罩，以病毒的濃度來說，台灣這裡還算OK。

對於是否只要遵守該注意的事項，就算身邊的人帶有冠狀病毒，也不會被感染？姜冠宇強調，要保護好距離，飛沫飛出去，會隨地心引力2公尺以內沉到地上，所以做好與人之間維持2公尺以上就可以。

談到目前大部分案例比較嚴重都是大人，姜冠宇也說，冠狀病毒表面上是S蛋白，與人類的肺泡親和性高，就是所謂的ACE2修復蛋白，可能因為抽菸，或空汙的關係，肺泡多少有一些損傷，而成人裡ACE2蛋白較多，小孩或新生兒幾乎沒有，所以有些人的條件比較好，感染一下可能就好了，這種人可能是無症狀。