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不怕成為「李文亮第二」 她冒生命危險..公開質疑核酸檢測

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▲武漢醫生張笑春公開質疑核酸檢的準確率，進而改變整個醫療檢測流程。（圖／翻攝　長江日報）

▲武漢醫生張笑春公開質疑核酸檢的準確率，改變整個醫療檢測流程。（圖／翻攝　長江日報）

記者任以芳／綜合報導

不怕成為「李文亮第二」，大陸武漢大學中南醫院影像科教授張笑春，日前公開質疑用核酸檢測確診的可靠性，建議以CT影像作為診斷主要依據，引起爭議。還有朋友擔心她的安危，張笑春說，「人命關天，必須勇敢說出問題！」

早在疫情爆發前，開始有不尋常病例來醫院看診。張笑春從1月14日睡在辦公室，連續十幾天的加班和焦慮，大量掉髮。直到確定疫情爆發後，核酸檢測是確診新冠肺炎（COVID-19）唯一依據，卻不斷發生假陰性，大量疑似病人無法得到及時收治。心急的她發現這樣非常危險，無辜的漏網之魚，肯定造成二次感染。

▲武漢醫生張笑春公開質疑核酸檢的準確率，進而改變整個醫療檢測流程。（圖／翻攝　長江日報）

▲張笑春大膽發布訊息，質疑別再迷信核酸檢測，強烈推薦CT影像作為診斷依據。（圖／翻攝　長江日報）

不怕成為「李文亮第二」，她大膽在微信朋友圈發布訊息，寫下「別再迷信核酸檢測，強烈推薦CT影像作為診斷新冠肺炎的主要依據」提出公開質疑，把核酸檢測可靠性問題推到公眾面前，肯定引起負面風暴，造成醫護人員和民眾不安，但她豁出去了！

張笑春表示，早在去年年底已經發現問題，只是無法確認。當時中南醫院陸續收治不少發燒病人，她的工作內容是看片子寫報告，每十個發熱病人當中，就有7、8個存在肺部感染，患者CT表現有毛玻璃影，也有實變影。當時湖北只有少數醫院有核酸檢測，張笑春沒有機會接觸到這些資料。直到中南醫院組織專家寫診療規範，張笑春接觸到影像學部分，並且驚訝發現，很多患者的核酸檢測結果和CT根本對不上！

▲武漢醫生張笑春公開質疑核酸檢的準確率，進而改變整個醫療檢測流程。（圖／翻攝　長江日報）

▲武漢醫生張笑春日以繼夜看看病，觀察病人CT的變化。（圖／翻攝　長江日報）

今年1月中旬，大陸把核酸檢測權下放到醫院，有更多可追蹤的樣本。張笑春詳細統計患者做CT的情況，逐一對照病患核酸檢測結果，佐證自己判斷，「核酸檢測存在大量假陰性！」問題是，武漢吹哨者李文亮事件，鬧得沸沸揚揚，加上疫情關頭，忙著救人都來不及，誰還敢說真話？張笑春只覺得人命關天，決定把問題說出來！

該怎麼解決問題？張孝春2月3日提出用CT作為診斷標準，按照當時湖北情況，第一病人會大暴增，第二病床醫院也不夠，醫療人員無法負荷。她立刻想到非典時期的經驗，徵用酒店、學校，改建成臨時隔離點，才能在短時間內開闢出多的床位。加上志同道合醫生一起呼籲，兩天後，張笑春的建議被採納，大陸衛健委第五版新冠肺炎診療方案，規定把CT影像作為臨床診斷標準，但僅限湖北。如今，半個月過去，如果沒有張笑春勇敢揭發問題，醫療流程即時調整，疫情只會比現在更嚴重。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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