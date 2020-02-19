代步車失動力老婦推著走　女警熱心助推沿途巡邏車維安返家

▲▼女警熱心助推，旁邊巡邏車負責維護安全返家，畫面被路人拍下，大讚員警人美心更美。圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

台東更生路上日前一名老婦人因代步車失去動力在路上吃力推車前行，巡邏員警發現後主動協助推行，旁邊巡邏車也隨行護送老婦人安全返家，沿途推車及護送畫面被路人拍下，大讚員警人美心更美。

台東縣警察局台東分局馬蘭派出所警員吳芸萱、蔡雅婷於日前上午8時許執行巡邏勤務時，於更生路上發現一名老婦人極其吃力地推著電動代步車前行，於是主動上前關心。

老婦人表示，其電動代步車不知何原因突然失去電力，無法順利前行只好下車使力推行。2名員警馬上熱心地詢問老婦人家住何處？婦人回答其住在更生北路南王一帶，距其住家有2、3公里遠，員警蔡雅婷聽聞後二話不說，就請老婦人坐上已失去電力的代步車，並隨即在後協助推行，員警吳芸萱則駕駛巡邏車緊隨在後方以維護兩人安全，員警穿梭在車陣中的畫面被路人拍下，大讚員警人美心更美。

員警蔡雅婷表示，當她看見阿嬤佝僂的身軀，獨自在街上吃力地推著電動代步車時，就想起她在家鄉時，許多長輩也是騎乘電動代步車，如果遇到類似情形時，街坊鄰居都會義不容辭地幫助推送返家。因此易地而處，在巡邏時見此情形，內心油然升起幫助的念頭，二話不說挽起衣袖，不辭辛勞推送老婦返家，心中只有快樂而就不覺辛苦了。

台東警察分局也呼籲，家中如有長輩騎乘代步電動車，出門前應仔細檢查電量、胎壓等，確保可以快樂出門，順利返家。

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