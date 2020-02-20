不想養岳父和親家嬤　男狠心舉報：他們得了新冠肺炎

▲一名男子打電話舉報岳父及其母親有咳嗽、發燒症狀。（示意圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

大陸天津一名男子日前多次舉報岳父及其母親從新冠肺炎（COVID-19）患者隔離區域返家，並伴有咳嗽、發燒等症狀，但民警前往進行核查後，皆未發現被舉報人有疑似症狀，後來男子才坦言，因為不想再贍養岳父及其母親，希望他們盡快離開家中，才會編造此謊言。

根據《千龍網》報導，天津市公安西青分局在11至14日期間，曾多次接到110報警電話，有一名朱姓男子聲稱，岳父和其母親從肺炎確診患者隔離區域返家後，出現咳嗽、發燒的症狀。民警接獲消息後，前往該地點進行查核，皆沒發現被舉報人有疑似症狀，這也引起民警質疑與關注。

經由民警調查發現，朱男除了打110外，還曾向西青區疫情防控指揮部、區衛健委等部門進行舉報，導致相關人員多次進行疫情排查檢測，不僅帶給被舉報人生活上的困擾，也造成防控資源的浪費。

雖然多次舉報未果，但朱男並沒有就此罷手，甚至還給女兒的班導打電話，謊稱孩子的曾祖母有發燒症狀，想透過校方向家人施壓，不過衛生防疫人員對被舉報人進行病毒篩檢後，最終排除罹患新冠肺炎的疑慮。

後來朱男遭民警逮捕後坦言，自己因為不想再承擔岳父及其母親的贍養義務，所以才編造兩人感染新冠肺炎的謊言並報警，希望藉此讓他們盡快離開家中；朱男目前已被依法刑事拘留，整起案件正進一步調查中。

▼男子因不想贍養岳父及其母親，才謊稱兩人感染新冠肺炎。（圖／翻攝自千龍網）